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    Телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне

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    Телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне

    Телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне

    Американский провайдер MHz Networks с 1 апреля прекратил вещание телеканала RT в Вашингтоне.

    Как объяснил провайдер, он прекращает вещание и кабельное распространение иностранных новостных каналов в Вашингтоне из-за «изменений в телевизионных технологиях». В компании признались, что решение было «реалистичным и сложным».

    Помимо RT, вещание в американской столице прекратил турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а так же Africa Today TV и France 24.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала ограничение вещания со статусом иностранного агента, присвоенным телеканалу.

    Впрочем, по словам Симоньян, RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах: помимо интернет-вещания, телеканал будет доступен для подписчиков спутниковой платформы Dish.

    В интервью американским СМИ руководитель MHz Networks Фред Томас заверил, что прекращение вещания RT является «нелепым совпадением по времени» с недавним присвоением телеканалу статусу иногента и не имеет ничего общего с министерством юстиции США, который регистрирует этот статус.

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