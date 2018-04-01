Телеканал RT прекратил вещание в Вашингтоне

Американский провайдер MHz Networks с 1 апреля прекратил вещание телеканала RT в Вашингтоне.
|
891
Как объяснил провайдер, он прекращает вещание и кабельное распространение иностранных новостных каналов в Вашингтоне из-за «изменений в телевизионных технологиях». В компании признались, что решение было «реалистичным и сложным».
Помимо RT, вещание в американской столице прекратил турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а так же Africa Today TV и France 24.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала ограничение вещания со статусом иностранного агента, присвоенным телеканалу.
Впрочем, по словам Симоньян, RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах: помимо интернет-вещания, телеканал будет доступен для подписчиков спутниковой платформы Dish.
В интервью американским СМИ руководитель MHz Networks Фред Томас заверил, что прекращение вещания RT является «нелепым совпадением по времени» с недавним присвоением телеканалу статусу иногента и не имеет ничего общего с министерством юстиции США, который регистрирует этот статус.
Помимо RT, вещание в американской столице прекратил турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а так же Africa Today TV и France 24.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала ограничение вещания со статусом иностранного агента, присвоенным телеканалу.
Впрочем, по словам Симоньян, RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах: помимо интернет-вещания, телеканал будет доступен для подписчиков спутниковой платформы Dish.
В интервью американским СМИ руководитель MHz Networks Фред Томас заверил, что прекращение вещания RT является «нелепым совпадением по времени» с недавним присвоением телеканалу статусу иногента и не имеет ничего общего с министерством юстиции США, который регистрирует этот статус.
Комментарии