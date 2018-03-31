Прихожане «оружейной церкви» в США держат в страхе целый город

Жители американского Ньюфаундленда теперь с опаской посматривают на календарь религиозных праздников, пытаясь предугадать, что еще могут выкинуть прихожане местной церкви, которая прогремела на весь мир после странной мессы с винтовками. На головах у них — короны из патронов калибра 5.56. Вместо иконостаса — арсенал хромированных и вороненых стволов.
Знаменитая американская поговорка гласит: Бог создал людей разными, а изобретатель легендарного револьвера Сэмюэл Кольт уравнял их в правах. Но даже мистер Кольт вряд ли мог представить, что со временем появятся те, кто начнет в буквальном смысле молиться на его детище.
Но никаких местных законов участники зловещего молебна не нарушают. Себя именуют паствой «Церкви объединения и всеобщего мира» и уверяют: они неопасны, а винтовки на службе им необходимы как оберег от сил зла.
Льюис Перлман, пастор «Церкви объединения»: «Это оружие нам нужно для самозащиты, обороны, для того, чтобы хранить мир».
Прихожанка: «То что делают прихожане, называется „железным жезлом“. Это обучение самообороне. Люди здесь верят во вторую поправку, дающую право владеть оружием, и с его помощью они должны защищать царствие небесное. „Железный жезл“ для нас — это винтовки AR-15, с помощью которых мы будем защищать царствие небесное от любого зла».
Вооруженный молебен во имя мира во всем мире умиротворению и спокойствию местных жителей, как ни странно, не поспособствовал, а скорее наоборот.
Местный житель: «Всю школу перевезли в другой город. Вы знаете об этом? Как вы объясните людям то, чем занимаетесь?»
Лиза Дезиена, местная жительница: «Мне не нужна чертова винтовка, чтобы защитить себя. Единственное, для чего они хороши, — это убийство. И вы на них еще молитесь?»
Отбиваться от натиска возмущенных сограждан адептам «Церкви объединения» не привыкать. За полвека существования в ее арсенале, кроме винтовок, скопились талмуды проповедей о пользе боеприпасов для мира во всем мире.
Автор священных текстов и основатель церкви — южнокореец Мун Сон Мён, объявивший себя вторым мессией. Свободное от проповедей время посланник небес уделял оружейному бизнесу, благодаря которому и стал сказочно богат. В 2012 году Мун скончался, а церковь и оружейный завод достались его сыну Мун Хён Джину.
Наследники Муна оказались куда более предприимчивыми, чем он сам, и объединили оба семейных ремесла. А молитвы с ружьем в обнимку, вероятно, оказались не более чем дерзкой рекламной кампанией. Кстати, против них выступила даже супруга покойного Муна — мать божественного семейства — и чуть было не проследовала за мужем на тот свет.
Подробности — в материале репортера «Центрального телевидения» Татьяны Сидоровой.
Но никаких местных законов участники зловещего молебна не нарушают. Себя именуют паствой «Церкви объединения и всеобщего мира» и уверяют: они неопасны, а винтовки на службе им необходимы как оберег от сил зла.
Льюис Перлман, пастор «Церкви объединения»: «Это оружие нам нужно для самозащиты, обороны, для того, чтобы хранить мир».
Прихожанка: «То что делают прихожане, называется „железным жезлом“. Это обучение самообороне. Люди здесь верят во вторую поправку, дающую право владеть оружием, и с его помощью они должны защищать царствие небесное. „Железный жезл“ для нас — это винтовки AR-15, с помощью которых мы будем защищать царствие небесное от любого зла».
Вооруженный молебен во имя мира во всем мире умиротворению и спокойствию местных жителей, как ни странно, не поспособствовал, а скорее наоборот.
Местный житель: «Всю школу перевезли в другой город. Вы знаете об этом? Как вы объясните людям то, чем занимаетесь?»
Лиза Дезиена, местная жительница: «Мне не нужна чертова винтовка, чтобы защитить себя. Единственное, для чего они хороши, — это убийство. И вы на них еще молитесь?»
Отбиваться от натиска возмущенных сограждан адептам «Церкви объединения» не привыкать. За полвека существования в ее арсенале, кроме винтовок, скопились талмуды проповедей о пользе боеприпасов для мира во всем мире.
Автор священных текстов и основатель церкви — южнокореец Мун Сон Мён, объявивший себя вторым мессией. Свободное от проповедей время посланник небес уделял оружейному бизнесу, благодаря которому и стал сказочно богат. В 2012 году Мун скончался, а церковь и оружейный завод достались его сыну Мун Хён Джину.
Наследники Муна оказались куда более предприимчивыми, чем он сам, и объединили оба семейных ремесла. А молитвы с ружьем в обнимку, вероятно, оказались не более чем дерзкой рекламной кампанией. Кстати, против них выступила даже супруга покойного Муна — мать божественного семейства — и чуть было не проследовала за мужем на тот свет.
Подробности — в материале репортера «Центрального телевидения» Татьяны Сидоровой.
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