Рыба или капсулы: правда и мифы об источниках омега-3

Во всем мире уже несколько лет как новая мода: врачи советуют всем, даже здоровым людям, принимать капсулы с
омега-3 жирными кислотами. Как показали исследования, эти вещества удивительно эффективны для защиты сосудов, укрепления иммунитета и многого другого. Но в Интернете периодически можно встретить и страшилки о других исследованиях, показавших вред этой добавки. Где же правда, разбиралась программа «Еда живая и мертвая».
Омега-3 — это имя целой группы веществ, которые называют незаменимыми жирными кислотами. Они не вырабатываются в нашем организме, но при этом участвуют в работе практически всех систем.
Основной пищевой источник омега-3 — это рыба, но не всякая. Например, в речной содержание этих веществ минимально, хотя есть и исключения в виде форели, сига или омуля. А в обитателях морей таких кислот намного больше. Даже если рыба выращена искусственно, как, например, лосось. Дикому собрату тот, что с фермы, несколько проигрывает, но все равно он очень полезен. Есть и другие, более дешевые рыбы, в которых очень много ценного вещества.
Оказывается, это может быть даже простая сайра, и, чтобы получить суточную дозу омега-3, достаточно съедать всего 40 граммов такой рыбы в день. Эту дозу вывели ученые из Института биофизики РАН и Сибирского федерального университета. Как рассказывает профессор Михаил Гладышев, полученные данные удивили многих его зарубежных коллег. На втором месте в рейтинге Гладышева оказалась селедка — ее в день нужно съедать около 50 граммов.
Так, может, и не нужен жир в капсулах? В Интернете, например, можно найти ролики, где показывают, как препараты растворяют пенопласт. В комментариях — ожесточенные споры. Одни ужасаются: что же тогда происходит с нашим организмом? Другие говорят, что так же препарат растворяет вредный холестерин.
Этиловые эфиры — то, во что рыбий жир природного происхождения может преобразовываться в промышленных масштабах, это просто одна из технологий производства. Другая форма омега-3 в аптечных препаратах — триглицериды. Они, в отличие от этиловых эфиров, пенопласт не растворяют. Значит ли это, что одни добавки хуже, а другие лучше? Нет, ведь организм у нас не из пенопласта.
Сейчас в продаже препарат может называться «рыбьим жиром», а может «омега-3». Что выбрать? Тут надо советоваться с врачом и смотреть на состав, вычисляя, сколько капсул потребуется для получения дневной нормы омега-3. Для взрослого она в среднем составляет 250 мг. Важно избежать передозировки и помнить, что эти кислоты не дружат с некоторыми лекарствами.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Основной пищевой источник омега-3 — это рыба, но не всякая. Например, в речной содержание этих веществ минимально, хотя есть и исключения в виде форели, сига или омуля. А в обитателях морей таких кислот намного больше. Даже если рыба выращена искусственно, как, например, лосось. Дикому собрату тот, что с фермы, несколько проигрывает, но все равно он очень полезен. Есть и другие, более дешевые рыбы, в которых очень много ценного вещества.
Оказывается, это может быть даже простая сайра, и, чтобы получить суточную дозу омега-3, достаточно съедать всего 40 граммов такой рыбы в день. Эту дозу вывели ученые из Института биофизики РАН и Сибирского федерального университета. Как рассказывает профессор Михаил Гладышев, полученные данные удивили многих его зарубежных коллег. На втором месте в рейтинге Гладышева оказалась селедка — ее в день нужно съедать около 50 граммов.
Так, может, и не нужен жир в капсулах? В Интернете, например, можно найти ролики, где показывают, как препараты растворяют пенопласт. В комментариях — ожесточенные споры. Одни ужасаются: что же тогда происходит с нашим организмом? Другие говорят, что так же препарат растворяет вредный холестерин.
Этиловые эфиры — то, во что рыбий жир природного происхождения может преобразовываться в промышленных масштабах, это просто одна из технологий производства. Другая форма омега-3 в аптечных препаратах — триглицериды. Они, в отличие от этиловых эфиров, пенопласт не растворяют. Значит ли это, что одни добавки хуже, а другие лучше? Нет, ведь организм у нас не из пенопласта.
Сейчас в продаже препарат может называться «рыбьим жиром», а может «омега-3». Что выбрать? Тут надо советоваться с врачом и смотреть на состав, вычисляя, сколько капсул потребуется для получения дневной нормы омега-3. Для взрослого она в среднем составляет 250 мг. Важно избежать передозировки и помнить, что эти кислоты не дружат с некоторыми лекарствами.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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