Пятерка продуктов, которые не стоит есть после 40 лет

Как говорит Всемирная организация здравоохранения, молодость у современных людей заканчивается в среднем в 42 года, и если до этого возраста организм еще может простить нам излишества и нарушения рациона, то потом начинается уже совсем другое время. В пятерке недели — продукты, которые стоит есть поменьше всегда, но особенно важно ограничить после 40 лет.
1. Сахар
Наука в последние годы выявила массу негативных действий сахара — на мозг, сердце, сосуды, иммунитет, гормоны. А недавнее американское исследование показало, что люди старше 45 лет, употреблявшие ежедневно более 700 граммов сладких напитков, включая соки, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Международная рекомендация — не более 36 граммов сахара в день для среднего мужчины и не более 20 граммов — для женщины, то есть соответственно 7 и 4 чайных ложки. И это учитывая содержание во всех продуктах, за исключением цельных фруктов.
2. Изделия из белой муки
Выпечки стоит есть поменьше, тем более что чаще всего ее делают из белой муки, которая содержит очень много бесполезного крахмала, а тот в организме легко расщепляется до глюкозы и быстро поднимает сахар в крови. Обычную муку можно заменить овсянкой, перетертым миндалем или кокосовой стружкой. Более доступный для россиян вариант — мука цельнозерновая или с добавлением отрубей. Еще один вариант — мука из отрубей подорожника. Она почти полностью состоит из полезной клетчатки и отлично «скрепляет» тесто.
3. Соль
Наукой доказано, что избыток хлорида натрия убивает сердечно-сосудистую систему, особенно активно провоцируя гипертонию и инсульт. Среднестатистический россиянин за год съедает лишних 4,5 килограмма «белой смерти».
Важно помнить, что соли очень много в огромном числе продуктов — это колбаса, ветчина, тушенка, шпроты, домашние заготовки, соусы и кетчупы. Все это лучше есть осторожно, а в идеале — чаще заменять соль специями.
4. Продукты с трансжирами
К проблемам с сердцем могут привести и продукты, в которых много трансизомеров жирных кислот, то есть трансжиров. Главный их источник — маргарин, который практически всегда кладут в промышленные кондитерские изделия и выпечку. Образуются опасные компоненты и при жарке на масле.
До 5% трансжиров содержится и в мясе, но его опасность не только в этом.
5. Красное мясо
Современные научные работы однозначно показывают: чем меньше в рационе животных белков, тем лучше для здоровья. Особенно опасно красное мясо — Всемирная организация здравоохранения даже включила его в список канцерогенов наряду с асбестом и сигаретами. Особенно опасен этот продукт в переработанном виде — еще один аргумент против колбасы. Кроме того, в мясе содержатся фосфаты, мешающие усвоению кальция, а это ведет к остеопорозу.
Подробности, советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Наука в последние годы выявила массу негативных действий сахара — на мозг, сердце, сосуды, иммунитет, гормоны. А недавнее американское исследование показало, что люди старше 45 лет, употреблявшие ежедневно более 700 граммов сладких напитков, включая соки, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Международная рекомендация — не более 36 граммов сахара в день для среднего мужчины и не более 20 граммов — для женщины, то есть соответственно 7 и 4 чайных ложки. И это учитывая содержание во всех продуктах, за исключением цельных фруктов.
2. Изделия из белой муки
Выпечки стоит есть поменьше, тем более что чаще всего ее делают из белой муки, которая содержит очень много бесполезного крахмала, а тот в организме легко расщепляется до глюкозы и быстро поднимает сахар в крови. Обычную муку можно заменить овсянкой, перетертым миндалем или кокосовой стружкой. Более доступный для россиян вариант — мука цельнозерновая или с добавлением отрубей. Еще один вариант — мука из отрубей подорожника. Она почти полностью состоит из полезной клетчатки и отлично «скрепляет» тесто.
3. Соль
Наукой доказано, что избыток хлорида натрия убивает сердечно-сосудистую систему, особенно активно провоцируя гипертонию и инсульт. Среднестатистический россиянин за год съедает лишних 4,5 килограмма «белой смерти».
Важно помнить, что соли очень много в огромном числе продуктов — это колбаса, ветчина, тушенка, шпроты, домашние заготовки, соусы и кетчупы. Все это лучше есть осторожно, а в идеале — чаще заменять соль специями.
4. Продукты с трансжирами
К проблемам с сердцем могут привести и продукты, в которых много трансизомеров жирных кислот, то есть трансжиров. Главный их источник — маргарин, который практически всегда кладут в промышленные кондитерские изделия и выпечку. Образуются опасные компоненты и при жарке на масле.
До 5% трансжиров содержится и в мясе, но его опасность не только в этом.
5. Красное мясо
Современные научные работы однозначно показывают: чем меньше в рационе животных белков, тем лучше для здоровья. Особенно опасно красное мясо — Всемирная организация здравоохранения даже включила его в список канцерогенов наряду с асбестом и сигаретами. Особенно опасен этот продукт в переработанном виде — еще один аргумент против колбасы. Кроме того, в мясе содержатся фосфаты, мешающие усвоению кальция, а это ведет к остеопорозу.
Подробности, советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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