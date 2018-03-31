Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома, которые освободились от воды.
Несколько дней назад паводок накрыл сразу несколько десятков посёлков. В регионе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. До сих пор остаются подтопленными 40 населённых пунктов. Там продолжают работать спасатели. На лодках они объезжают дворы, доставляют чистую питьевую воду, помогают пожилым и одиноким людям.
Более тысячи жителей пострадавших поселков эвакуировали, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.
Несмотря на то, что вода понемногу пошла на убыль, расслабляться рано. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают дождь, мокрый снег и сильный ветер.
Более тысячи жителей пострадавших поселков эвакуировали, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.
Несмотря на то, что вода понемногу пошла на убыль, расслабляться рано. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают дождь, мокрый снег и сильный ветер.
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