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    Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой. Алтайский край, Республика Алтай, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

    Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

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    Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

    Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

    Жители затопленных на Алтае поселков возвращаются домой

      Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома, которые освободились от воды.

      Несколько дней назад паводок накрыл сразу несколько десятков посёлков. В регионе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. До сих пор остаются подтопленными 40 населённых пунктов. Там продолжают работать спасатели. На лодках они объезжают дворы, доставляют чистую питьевую воду, помогают пожилым и одиноким людям.

      Более тысячи жителей пострадавших поселков эвакуировали, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

      Несмотря на то, что вода понемногу пошла на убыль, расслабляться рано. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают дождь, мокрый снег и сильный ветер.

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