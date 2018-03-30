Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

Жителей затопленного поселка на Алтае спасателям приходится эвакуировать при помощи вертолета. Подобные трюки для многих — настоящее испытание, но это единственная возможность спасти людей. Воды так много, что вброд передвигаться не получается. В безопасное место вывезли уже почти две тысячи жителей.

Даже тем, кто до последнего отказывался покидать дома, сегодня стало по-настоящему страшно. Люди на крышах спасались от большой воды, надеялись только на помощь с неба. И она пришла: сотрудники МЧС на вертолетах вылетели в затопленные деревни, чтобы эвакуировать жителей.



Водохранилища с трудом выдерживают поток наступающей воды. В МЧС приняли решение усилить группировку спасателей. В наиболее опасные районы отправили больше людей, техники и лодок.



Специалисты провели уже 24 подрыва на трех реках Алтайского края. Лед тронулся, но для того, чтобы вода ушла, этого пока недостаточно. Синоптики прогнозируют — в ближайшие сутки в регионе может выпасть месячная норма осадков. И это может серьезно обострить паводковую ситуацию.



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