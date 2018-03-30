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    Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами. Алтайский край, наводнения, спецрепортаж Итогов дня, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

    Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

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    Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

    Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

    Жителей затопленного на Алтае поселка эвакуировали вертолетами

      Жителей затопленного поселка на Алтае спасателям приходится эвакуировать при помощи вертолета. Подобные трюки для многих — настоящее испытание, но это единственная возможность спасти людей. Воды так много, что вброд передвигаться не получается. В безопасное место вывезли уже почти две тысячи жителей.

      Даже тем, кто до последнего отказывался покидать дома, сегодня стало по-настоящему страшно. Люди на крышах спасались от большой воды, надеялись только на помощь с неба. И она пришла: сотрудники МЧС на вертолетах вылетели в затопленные деревни, чтобы эвакуировать жителей.

      Водохранилища с трудом выдерживают поток наступающей воды. В МЧС приняли решение усилить группировку спасателей. В наиболее опасные районы отправили больше людей, техники и лодок.

      Специалисты провели уже 24 подрыва на трех реках Алтайского края. Лед тронулся, но для того, чтобы вода ушла, этого пока недостаточно. Синоптики прогнозируют — в ближайшие сутки в регионе может выпасть месячная норма осадков. И это может серьезно обострить паводковую ситуацию.

      Подробности — в репортаже.

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