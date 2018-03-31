Россия пригласила лидеров Израиля и Палестины на переговоры

В Совбезе ООН состоялось экстренное заседание после событий в секторе Газа, где ранения в столкновениях с полицией и военными Израиля получили почти полторы тысячи палестинцев.
Выступая на экстренном заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда РФ при всемирной организации Владимир Сафронков заявил, что Россия подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для проведения переговоров.
Дипломат также подчеркнул, что ближневосточное урегулирование «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», цитирует РИА Новости.
Экстренное заседание было созвано после пятничных столкновений в Газе, в результате которых почти полторы тысячи палестинцев получили ранения, погибли, по последним данным, не менее 17 человек. Палестинский лидер Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа», пишет ТАСС.
Дипломат также подчеркнул, что ближневосточное урегулирование «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», цитирует РИА Новости.
Экстренное заседание было созвано после пятничных столкновений в Газе, в результате которых почти полторы тысячи палестинцев получили ранения, погибли, по последним данным, не менее 17 человек. Палестинский лидер Аббас обратился к ООН с требованием «принять все необходимые меры для защиты палестинского народа», пишет ТАСС.
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