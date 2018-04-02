Глава «Роскачества» рассказал о фальсифицированных продуктах питания. Эксклюзив НТВ

Из 3500 товарных наименований, которые подверглись исследованиям, примерно четверть вызывает те или иные нарекания. В топе нарушений — испорченный товар, фальсификат и несоответствие ГОСТу.
Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» сообщил глава Российской системы качества Максим Протасов. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью.
Сейчас, по словам Протасова, идет масштабная — такой в стране еще никогда не было — проверка молочной продукции.
«Мы пытаемся понять, насколько велик уровень фальсификации. Насколько заменяют молочные жиры растительными жирами наши производители. Вторая проблема, которую мы выявляли во многих категориях, это проблема, которая существует во всех странах мира, и сейчас с ней очень активно борются, это проблема антибиотиков. Это остаточные следы антибиотиков во всех продуктах питания, которые существуют, и животного происхождения в том числе».
Что касается сыров, то тут, по данным «Роскачества», обнаружилась проблема так называемого легального фальсификата (например, сорт «Российский сыр» производится не по ГОСТу), и ее решение потребует внесения изменений в действующее законодательство.
На сегодняшний день, сообщил Протасов, 190 российских товаров имеют государственный Знак качества. Производители осознали, что его обретение дает возможность выйти с регионального уровня на федеральный, а также продвинуться на зарубежные рынки. Глава «Роскачества» ответил на вопрос, есть ли желающие получить такие преимущества нечестным путем.
«Мы действительно сильный инструмент влияния на рынок, сильный инструмент влияния на потребительские предпочтения. И вот, неся эту ответственность, мы, конечно, делаем все, чтобы не ошибаться нигде. Вы знаете, что лаборатории получают образцы от наших экспертов, от наших пробоотборщиков, от закупщиков в обезличенном виде. То есть лаборатория не знает, какой товар она исследует. Это один из факторов снятия потенциального конфликта интересов».
По словам Протасова, при создании Российской системы качества правительством были заложены принципы открытости — и перед обществом, и перед производителями. А что касается Знака качества, то это, с одной стороны, преимущество, а с другой — ответственность. Такие товары проверяют чаще, чем два раза в год.
Класс умных, просвещенных потребителей, которые внимательно изучают этикетку, в России растет, рассказал глава «Роскачества». По его словам, мифы и страхи имеют место, но некоторые из них уже удалось развенчать.
«Если мы говорим о российских продуктах, следов ГМО мы не обнаруживаем. Это говорит о том, что действительно пока наша страна держится в рамках, которые правительством установлены в отношении данной категории. Также достаточно много страхов, в качестве примера, мы слышали изначально о том, что птицу, мясо птицы для увеличения срока ее жизни на полке, для возвращения ее качества „накачивают“ и обрабатывают хлором. Об этой проблеме на сегодняшний момент Россия может забыть».
Что касается проблем, с которыми еще предстоит побороться, то, по словам Протасова, это наличие в продуктах антибиотиков, а также сбои в так называемой холодильной цепочке, из-за чего товар портится и в нем возникает недружественная человеческому организму микробиология.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:30.
Сейчас, по словам Протасова, идет масштабная — такой в стране еще никогда не было — проверка молочной продукции.
«Мы пытаемся понять, насколько велик уровень фальсификации. Насколько заменяют молочные жиры растительными жирами наши производители. Вторая проблема, которую мы выявляли во многих категориях, это проблема, которая существует во всех странах мира, и сейчас с ней очень активно борются, это проблема антибиотиков. Это остаточные следы антибиотиков во всех продуктах питания, которые существуют, и животного происхождения в том числе».
Что касается сыров, то тут, по данным «Роскачества», обнаружилась проблема так называемого легального фальсификата (например, сорт «Российский сыр» производится не по ГОСТу), и ее решение потребует внесения изменений в действующее законодательство.
На сегодняшний день, сообщил Протасов, 190 российских товаров имеют государственный Знак качества. Производители осознали, что его обретение дает возможность выйти с регионального уровня на федеральный, а также продвинуться на зарубежные рынки. Глава «Роскачества» ответил на вопрос, есть ли желающие получить такие преимущества нечестным путем.
«Мы действительно сильный инструмент влияния на рынок, сильный инструмент влияния на потребительские предпочтения. И вот, неся эту ответственность, мы, конечно, делаем все, чтобы не ошибаться нигде. Вы знаете, что лаборатории получают образцы от наших экспертов, от наших пробоотборщиков, от закупщиков в обезличенном виде. То есть лаборатория не знает, какой товар она исследует. Это один из факторов снятия потенциального конфликта интересов».
По словам Протасова, при создании Российской системы качества правительством были заложены принципы открытости — и перед обществом, и перед производителями. А что касается Знака качества, то это, с одной стороны, преимущество, а с другой — ответственность. Такие товары проверяют чаще, чем два раза в год.
Класс умных, просвещенных потребителей, которые внимательно изучают этикетку, в России растет, рассказал глава «Роскачества». По его словам, мифы и страхи имеют место, но некоторые из них уже удалось развенчать.
«Если мы говорим о российских продуктах, следов ГМО мы не обнаруживаем. Это говорит о том, что действительно пока наша страна держится в рамках, которые правительством установлены в отношении данной категории. Также достаточно много страхов, в качестве примера, мы слышали изначально о том, что птицу, мясо птицы для увеличения срока ее жизни на полке, для возвращения ее качества „накачивают“ и обрабатывают хлором. Об этой проблеме на сегодняшний момент Россия может забыть».
Что касается проблем, с которыми еще предстоит побороться, то, по словам Протасова, это наличие в продуктах антибиотиков, а также сбои в так называемой холодильной цепочке, из-за чего товар портится и в нем возникает недружественная человеческому организму микробиология.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:30.
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