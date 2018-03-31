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    На НТВ — интервью главы «Роскачества». НТВ, подделки, продукты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью главы «Роскачества»

    На НТВ — интервью главы «Роскачества»

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    На НТВ — интервью главы «Роскачества»

    На НТВ — интервью главы «Роскачества»

    На НТВ — интервью главы «Роскачества»

      Российский потребитель стал разборчивее, а некоторые производители — изобретательнее. Как разоблачить тех, кто обманывает покупателя? Почему в продуктах питания обнаруживаются антибиотики и неприятные микробиологические элементы?

      Какова доля некондиционных товаров на нашем рынке? Что из молочной продукции и крепкого алкоголя не соответствует ГОСТу? Стоит ли по-прежнему бояться ГМО в овощах и хлорки в курином мясе? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой «Роскачества» Максимом Протасовым.

      О масштабах исследований и некондиционных товарах

      52 категории в год нам утверждает правительство для исследования. Более трех с половиной тысяч товаров были нами исследованы. Порядка четверти товаров вызывают те или иные нарекания…

      От 8 до 10% в разных категориях мы фиксируем (несоответствие ГОСТу). В среднем, конечно же. Существуют отрасли, в которых эта ситуация хуже…

      Порядка 80% тех претензий, которые мы предъявляем к товарам, продаваемым на российском рынке, относятся к маркировке, как мы это называем, то есть к корректности информации на упаковке.

      О целях большой проверки молочной продукции

      Мы пытаемся понять, насколько велик уровень фальсификации. Насколько заменяют молочные жиры растительными жирами наши производители. Вторая проблема — это остаточные следы антибиотиков.

      О манипуляциях с «Российским сыром»

      Под таким названием формально законно потребителям сейчас продаётся продукт, который не соответствует ГОСТовской рецептуре, не соответствует вкусу.

      О йодированной соли

      Продукт, произведенный по ГОСТу, и йодированная соль, произведённая по техническим условиям, могут отличаться по содержанию йода в десятки раз. В частности, в 84 раза один из продуктов отличался.

      О Знаке качества

      190 государственных знаков качества присуждено российским товарам. В любом случае это единицы, потому что не может быть много лучших товаров.

      О коньяке

      В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками.

      Смотрите программу «Поздняков» в понедельник, 2 апреля, в 23:30. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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