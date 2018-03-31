Российский потребитель стал разборчивее, а некоторые производители — изобретательнее. Как разоблачить тех, кто обманывает покупателя? Почему в продуктах питания обнаруживаются антибиотики и неприятные микробиологические элементы?
Какова доля некондиционных товаров на нашем рынке? Что из молочной продукции и крепкого алкоголя не соответствует ГОСТу? Стоит ли по-прежнему бояться ГМО в овощах и хлорки в курином мясе? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой «Роскачества» Максимом Протасовым.
О масштабах исследований и некондиционных товарах
52 категории в год нам утверждает правительство для исследования. Более трех с половиной тысяч товаров были нами исследованы. Порядка четверти товаров вызывают те или иные нарекания…
От 8 до 10% в разных категориях мы фиксируем (несоответствие ГОСТу). В среднем, конечно же. Существуют отрасли, в которых эта ситуация хуже…
Порядка 80% тех претензий, которые мы предъявляем к товарам, продаваемым на российском рынке, относятся к маркировке, как мы это называем, то есть к корректности информации на упаковке.
О целях большой проверки молочной продукции
Мы пытаемся понять, насколько велик уровень фальсификации. Насколько заменяют молочные жиры растительными жирами наши производители. Вторая проблема — это остаточные следы антибиотиков.
О манипуляциях с «Российским сыром»
Под таким названием формально законно потребителям сейчас продаётся продукт, который не соответствует ГОСТовской рецептуре, не соответствует вкусу.
О йодированной соли
Продукт, произведенный по ГОСТу, и йодированная соль, произведённая по техническим условиям, могут отличаться по содержанию йода в десятки раз. В частности, в 84 раза один из продуктов отличался.
О Знаке качества
190 государственных знаков качества присуждено российским товарам. В любом случае это единицы, потому что не может быть много лучших товаров.
О коньяке
В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками.
Смотрите программу «Поздняков» в понедельник, 2 апреля, в 23:30. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О масштабах исследований и некондиционных товарах
52 категории в год нам утверждает правительство для исследования. Более трех с половиной тысяч товаров были нами исследованы. Порядка четверти товаров вызывают те или иные нарекания…
От 8 до 10% в разных категориях мы фиксируем (несоответствие ГОСТу). В среднем, конечно же. Существуют отрасли, в которых эта ситуация хуже…
Порядка 80% тех претензий, которые мы предъявляем к товарам, продаваемым на российском рынке, относятся к маркировке, как мы это называем, то есть к корректности информации на упаковке.
О целях большой проверки молочной продукции
Мы пытаемся понять, насколько велик уровень фальсификации. Насколько заменяют молочные жиры растительными жирами наши производители. Вторая проблема — это остаточные следы антибиотиков.
О манипуляциях с «Российским сыром»
Под таким названием формально законно потребителям сейчас продаётся продукт, который не соответствует ГОСТовской рецептуре, не соответствует вкусу.
О йодированной соли
Продукт, произведенный по ГОСТу, и йодированная соль, произведённая по техническим условиям, могут отличаться по содержанию йода в десятки раз. В частности, в 84 раза один из продуктов отличался.
О Знаке качества
190 государственных знаков качества присуждено российским товарам. В любом случае это единицы, потому что не может быть много лучших товаров.
О коньяке
В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками.
Смотрите программу «Поздняков» в понедельник, 2 апреля, в 23:30. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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