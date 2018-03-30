Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Российские спецназовцы получат новый паек повышенной калорийности

    2 комментария

    Российские спецназовцы получат новый паек повышенной калорийности

    Российские спецназовцы получат новый паек повышенной калорийности

    Бойцы Сил специальных операций России получат новый паек повышенной калорийности и энергоемкости.

    О работе над новым пайком рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. По его словам, сейчас продпаек только разрабатывается. Ему предстоит пройти необходимые испытания и проверки медиками.

    При этом замглавы Минобороны отметил, что уже сейчас можно сказать, что упор будет сделан на «повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru