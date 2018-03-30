Российские спецназовцы получат новый паек повышенной калорийности

Бойцы Сил специальных операций России получат новый паек повышенной калорийности и энергоемкости.
О работе над новым пайком рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. По его словам, сейчас продпаек только разрабатывается. Ему предстоит пройти необходимые испытания и проверки медиками.
При этом замглавы Минобороны отметил, что уже сейчас можно сказать, что упор будет сделан на «повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», передает РИА Новости.
При этом замглавы Минобороны отметил, что уже сейчас можно сказать, что упор будет сделан на «повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», передает РИА Новости.
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