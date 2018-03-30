Закрытие генконсульства в Сиэтле ударило по десяткам тысяч россиян

Власти США отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генконсульства России в Сиэтле. Представительство сегодня закрывается, через несколько дней дипломаты должны покинуть страну. Это решение американских властей затронет десятки тысяч россиян, которые живут в Соединенных Штатах и могут остаться без консульской поддержки.
На первой полосе главной городской газеты Сиэтла аршинными буквами сообщается о русских шпионах. Как только Белый дом объявил о закрытии российского генконсульства в связи с разведдеятельностью, которую якобы могли здесь вести российские дипломаты, местная пресса тщетно пытается найти следы этого шпионажа. Пока безуспешно.
«Гнездо российской разведки», как его окрестил Вашингтон, откуда якобы следили за американскими подлодками, находится на 25-м этаже офисного здания, расположенного в самом центре Сиэтла. Теперь здесь пакуют вещи. Сегодня консульство прекращает свою работу. До 2 апреля дипмиссия должна полностью освободить помещение.
Валерий Тимашов, генеральный консул России в Сиэтле: «Говорить о том, что мы занимаемся чем-то еще, кроме прямых консульских обязанностей, — это вздор, ребячество. Оставляю это на совести безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ. Здесь зашкаливает, конечно, волна вот этой русофобии, не только на Восточном побережье США, но вот дошло и до Западного побережья».
Документы и архив теперь вывозят в резиденцию генконсула. С особняка, купленного Россией 25 лет назад, американское правительство снимает дипломатический иммунитет. Вопрос о том, что будет со зданием дальше, решит российское правительство, но дипломатам отсюда придется уехать до 24 апреля.
Валерий Тимашов: «Ну, это первая партия того, что мы вывозим. Срочная эвакуация».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, прекращение работы дипмиссии прежде всего ударило по простым людям. В последние перед закрытием дни сюда приезжают и прилетают сотни человек в надежде успеть оформить паспорт или получить российскую визу.
Вера Балоховская: «Аж из Ванкувера ехали. Пришлось так, но спасибо, что мы узнали, что можно приехать. Ну нам очень больно, мы даже не знаем, что дальше будет. Мы в страхе».
Когда в августе прошлого года американцы закрыли генконсульство в Сан-Франциско, Сиэтл оставался единственной российской дипмиссией на Западном побережье США. Здесь оказывали консульские и визовые услуги жителям сразу 14 американских штатов. Десяткам тысяч человек теперь придется летать в Хьюстон, Нью-Йорк или Вашингтон, чтобы оформить документы.
Вера Балоховская: «Я сдала паспорт, а он только на 80% готов, теперь надо, чтобы его пересылали. Если он потеряется, не знаю, что буду делать. Все это трудности для людей».
Но дело не только в трудностях с документами. Многие из живущих в Америке, из тех, у кого остался российский паспорт, отмечают, что с закрытием консульства и к ним стали относится более настороженно.
Сергей Гладыш, глава общественной организации «Российско-американская инициатива сотрудничества»: «Я считаю, что это давление, давление на русскоязычную общину, потому что у людей, которые поддерживают Россию, которые не желают терять связи с Россией, подобные действия вызывают крайне неприятные ощущения».
В 2012-м Сергей основал общественную организацию «Российско-американская инициатива сотрудничества», которая помогает налаживать контакты между студентами двух стран, возит туристические группы в Россию. Но в последнее время, по его словам, всем, кто хоть как-то связан с нашей страной, работать в Америке стало намного сложнее.
Сергей Гладыш: «На протяжении последних недель лидеров русскоязычной общины Сиэтла, штата и соседних штатов обходили агенты ФБР, интересовались нашей деятельностью, намекали, даже не намекали, а своими вопросами создавали впечатление, что они считают нас подозрительными, спрашивали, как мы связаны с Москвой, интересовались нашими связями с посольством и так далее».
Единственное место, которое пока, кажется, не затронули антироссийские настроения и куда пока не приходили агенты ФБР, — это Русская православная церковь в Сиэтле. Скорее всего, она и станет после закрытия генконсульства главным связующим звеном для десятков тысяч наших сограждан, живущих здесь.
В церкви сегодня проходит панихида по погибшим в Кемерове. Почтить память жертв трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» пришли десятки русских американцев. Тут же собирают помощь кемеровским семьям, чьи родные стали жертвами пожара. И пока боль России чувствуют даже здесь, на другом конце планеты, никакие ухудшения отношений между странами не смогут изменить отношения между людьми.
«Гнездо российской разведки», как его окрестил Вашингтон, откуда якобы следили за американскими подлодками, находится на 25-м этаже офисного здания, расположенного в самом центре Сиэтла. Теперь здесь пакуют вещи. Сегодня консульство прекращает свою работу. До 2 апреля дипмиссия должна полностью освободить помещение.
Валерий Тимашов, генеральный консул России в Сиэтле: «Говорить о том, что мы занимаемся чем-то еще, кроме прямых консульских обязанностей, — это вздор, ребячество. Оставляю это на совести безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ. Здесь зашкаливает, конечно, волна вот этой русофобии, не только на Восточном побережье США, но вот дошло и до Западного побережья».
Документы и архив теперь вывозят в резиденцию генконсула. С особняка, купленного Россией 25 лет назад, американское правительство снимает дипломатический иммунитет. Вопрос о том, что будет со зданием дальше, решит российское правительство, но дипломатам отсюда придется уехать до 24 апреля.
Валерий Тимашов: «Ну, это первая партия того, что мы вывозим. Срочная эвакуация».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, прекращение работы дипмиссии прежде всего ударило по простым людям. В последние перед закрытием дни сюда приезжают и прилетают сотни человек в надежде успеть оформить паспорт или получить российскую визу.
Вера Балоховская: «Аж из Ванкувера ехали. Пришлось так, но спасибо, что мы узнали, что можно приехать. Ну нам очень больно, мы даже не знаем, что дальше будет. Мы в страхе».
Когда в августе прошлого года американцы закрыли генконсульство в Сан-Франциско, Сиэтл оставался единственной российской дипмиссией на Западном побережье США. Здесь оказывали консульские и визовые услуги жителям сразу 14 американских штатов. Десяткам тысяч человек теперь придется летать в Хьюстон, Нью-Йорк или Вашингтон, чтобы оформить документы.
Вера Балоховская: «Я сдала паспорт, а он только на 80% готов, теперь надо, чтобы его пересылали. Если он потеряется, не знаю, что буду делать. Все это трудности для людей».
Но дело не только в трудностях с документами. Многие из живущих в Америке, из тех, у кого остался российский паспорт, отмечают, что с закрытием консульства и к ним стали относится более настороженно.
Сергей Гладыш, глава общественной организации «Российско-американская инициатива сотрудничества»: «Я считаю, что это давление, давление на русскоязычную общину, потому что у людей, которые поддерживают Россию, которые не желают терять связи с Россией, подобные действия вызывают крайне неприятные ощущения».
В 2012-м Сергей основал общественную организацию «Российско-американская инициатива сотрудничества», которая помогает налаживать контакты между студентами двух стран, возит туристические группы в Россию. Но в последнее время, по его словам, всем, кто хоть как-то связан с нашей страной, работать в Америке стало намного сложнее.
Сергей Гладыш: «На протяжении последних недель лидеров русскоязычной общины Сиэтла, штата и соседних штатов обходили агенты ФБР, интересовались нашей деятельностью, намекали, даже не намекали, а своими вопросами создавали впечатление, что они считают нас подозрительными, спрашивали, как мы связаны с Москвой, интересовались нашими связями с посольством и так далее».
Единственное место, которое пока, кажется, не затронули антироссийские настроения и куда пока не приходили агенты ФБР, — это Русская православная церковь в Сиэтле. Скорее всего, она и станет после закрытия генконсульства главным связующим звеном для десятков тысяч наших сограждан, живущих здесь.
В церкви сегодня проходит панихида по погибшим в Кемерове. Почтить память жертв трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» пришли десятки русских американцев. Тут же собирают помощь кемеровским семьям, чьи родные стали жертвами пожара. И пока боль России чувствуют даже здесь, на другом конце планеты, никакие ухудшения отношений между странами не смогут изменить отношения между людьми.
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