МЧС объявило о завершении работ в кемеровской «Зимней вишне»

Спасатели завершили разбор завалов и демонтаж металлоконструкций на месте пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Всего в аварийно-восстановительных работах принимали участие 700 специалистов МЧС и 195 единиц техники из Кузбасса и других регионов.
Как сообщили в кемеровском управлении МЧС, с помощью специального комплекса «Стрела-П» было определено техническое состояние конструкций торгового центра и пригодность здания для эксплуатации. Здание передано администрации города.
Также сейчас с семьями погибших и пострадавших при пожаре продолжают работать психологи МЧС и социальных служб. Они сопровождают близких жертв трагедии во время процедуры опознания и траурных мероприятий.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, уже опознаны 27 погибших. Сейчас в Кемерове продолжаются похороны жертв трагедии.
Предполагается, что сгоревшую «Зимнюю вишню» снесут. На месте пожарища планируют разбить сквер памяти.
Как сообщили в кемеровском управлении МЧС, с помощью специального комплекса «Стрела-П» было определено техническое состояние конструкций торгового центра и пригодность здания для эксплуатации. Здание передано администрации города.
Также сейчас с семьями погибших и пострадавших при пожаре продолжают работать психологи МЧС и социальных служб. Они сопровождают близких жертв трагедии во время процедуры опознания и траурных мероприятий.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, уже опознаны 27 погибших. Сейчас в Кемерове продолжаются похороны жертв трагедии.
Предполагается, что сгоревшую «Зимнюю вишню» снесут. На месте пожарища планируют разбить сквер памяти.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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