МИД предупредил США о «тяжких последствиях» ареста активов РФ

МИД РФ потребовал от посла США разъяснений в связи с его словами об аресте российских госактивов.
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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, американскую сторону предупредили, что арест российского имущества приведет к «серьезной деградации в наших отношениях», что может повлечь «тяжкие последствиями для глобальной стабильности».
Также послу Джону Хантсману указали на то, что Россия примет дополнительные меры в отношении американских дипобъектов, если США не прекратят враждебные акции против российских дипломатических и консульских учреждений.
МИД РФ: «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».
Сегодня МИД РФ сообщил о решении объявить персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работников генконсульства в Екатеринбурге. Им необходимо покинуть РФ до 5 апреля. Также решено закрыть американское генконсульство в Петербурге.
Эти шаги стали ответом на решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Кроме того, американский посол Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов.
Также послу Джону Хантсману указали на то, что Россия примет дополнительные меры в отношении американских дипобъектов, если США не прекратят враждебные акции против российских дипломатических и консульских учреждений.
МИД РФ: «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».
Сегодня МИД РФ сообщил о решении объявить персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работников генконсульства в Екатеринбурге. Им необходимо покинуть РФ до 5 апреля. Также решено закрыть американское генконсульство в Петербурге.
Эти шаги стали ответом на решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Кроме того, американский посол Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов.
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