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    МИД предупредил США о «тяжких последствиях» ареста активов РФ

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    МИД предупредил США о «тяжких последствиях» ареста активов РФ

    МИД предупредил США о «тяжких последствиях» ареста активов РФ

    МИД РФ потребовал от посла США разъяснений в связи с его словами об аресте российских госактивов.

    Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, американскую сторону предупредили, что арест российского имущества приведет к «серьезной деградации в наших отношениях», что может повлечь «тяжкие последствиями для глобальной стабильности».

    Также послу Джону Хантсману указали на то, что Россия примет дополнительные меры в отношении американских дипобъектов, если США не прекратят враждебные акции против российских дипломатических и консульских учреждений.

    МИД РФ: «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».

    Сегодня МИД РФ сообщил о решении объявить персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и 2 работников генконсульства в Екатеринбурге. Им необходимо покинуть РФ до 5 апреля. Также решено закрыть американское генконсульство в Петербурге.

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    Эти шаги стали ответом на решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Кроме того, американский посол Джон Хантсман не исключил, что США пойдут на арест российских активов.

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