У пострадавших при пожаре в питерской высотке ожоги и отравление угарным газом

Трое жителей дома на Коломяжском проспекте находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней тяжести.
Угрозы для жизни пострадавшего в результате пожара на Коломяжском проспекте нет, сообщило руководство петербургского института скорой помощи имени Джанелидзе, куда 40-летний мужчина был доставлен накануне вечером с отравлением угарным газом и ожогами 2-й степени. А уже ближе к ночи в институт обратились еще два человека. У них также диагностировали сильное отравление дымом и ожоги.
Напомним: пожар в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, 15 произошел накануне. Там вспыхнула изоляция в электропроводке. Едкий дым охватил более десяти этажей.
Чтобы эвакуировать людей, пожарным пришлось применить маршевые лестницы. После ЧП два подъезда здания были отключены от электроэнергии. Для эвакуированных жильцов был организован пункт временного размещения.
Напомним: пожар в многоэтажном доме на Коломяжском проспекте, 15 произошел накануне. Там вспыхнула изоляция в электропроводке. Едкий дым охватил более десяти этажей.
Чтобы эвакуировать людей, пожарным пришлось применить маршевые лестницы. После ЧП два подъезда здания были отключены от электроэнергии. Для эвакуированных жильцов был организован пункт временного размещения.
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