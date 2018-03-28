Высотку на северо-западе Петербурга окутал густой дым из-за вспыхнувшей проводки

Сегодня жильцам дома 15, корпус 2 по Коломяжскому проспекту потребовалась экстренная эвакуация с помощью автолестниц.
Днем в высотном жилом доме напротив метро «Пионерская» загорелась электрощитовая. Очевидцы заметили, как из окна на 20-м этаже мужчина подавал сигналы спасателям, в то время как дым валил с последнего 21-го.
Сотрудники МЧС задействовали сразу три автолестницы, чтобы вывести на улицу заблокированных дымом людей. Также пришлось приостановить работу офисов на первом этаже здания.
Ранг пожара был повышен до 2-го номера. Для тушения огня пришлось временно ограничить движение транспорта по Богатырскому проспекту, а также между проспектом Испытателей и Коломяжским.
По данным ГУ МЧС Петербурга, пострадавших от происшествия нет, хотя, как сообщили в администрации Приморского района, несколько жильцов дома, среди которых грудной ребенок, самостоятельно обратились за медицинской помощью. Людям, проживающим в вынужденно обесточенных квартирах, районные власти обещают предоставить ночлег.
Сотрудники МЧС задействовали сразу три автолестницы, чтобы вывести на улицу заблокированных дымом людей. Также пришлось приостановить работу офисов на первом этаже здания.
Ранг пожара был повышен до 2-го номера. Для тушения огня пришлось временно ограничить движение транспорта по Богатырскому проспекту, а также между проспектом Испытателей и Коломяжским.
По данным ГУ МЧС Петербурга, пострадавших от происшествия нет, хотя, как сообщили в администрации Приморского района, несколько жильцов дома, среди которых грудной ребенок, самостоятельно обратились за медицинской помощью. Людям, проживающим в вынужденно обесточенных квартирах, районные власти обещают предоставить ночлег.
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