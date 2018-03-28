Высотку на северо-западе Петербурга окутал густой дым из-за вспыхнувшей проводки

Сегодня жильцам дома 15, корпус 2 по Коломяжскому проспекту потребовалась экстренная эвакуация с помощью автолестниц.

Днем в высотном жилом доме напротив метро «Пионерская» загорелась электрощитовая. Очевидцы заметили, как из окна на 20-м этаже мужчина подавал сигналы спасателям, в то время как дым валил с последнего 21-го.



Сотрудники МЧС задействовали сразу три автолестницы, чтобы вывести на улицу заблокированных дымом людей. Также пришлось приостановить работу офисов на первом этаже здания.



Ранг пожара был повышен до 2-го номера. Для тушения огня пришлось временно ограничить движение транспорта по Богатырскому проспекту, а также между проспектом Испытателей и Коломяжским.



По данным ГУ МЧС Петербурга, пострадавших от происшествия нет, хотя, как сообщили в администрации Приморского района, несколько жильцов дома, среди которых грудной ребенок, самостоятельно обратились за медицинской помощью. Людям, проживающим в вынужденно обесточенных квартирах, районные власти обещают предоставить ночлег.