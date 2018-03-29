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    Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство

    Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство

    Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

    Приговор вору в законе был оглашен на заседании Никулинского суда Москвы. Отметим, что прокурор просил приговорить Калашова к 10 годам заключения.

    Также в колонию отправили приближенного Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он приговорен к 8 годам и 10 месяцам заключения, сообщает РИА Новости.

    смотретьСуд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
    Напомним, ранее Шакро Молодого признали виновным по делу о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Рядом с этим заведением в декабре 2015 года завязалась перестрелка, в которой пострадали пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.

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