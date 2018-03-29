Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии за вымогательство

Криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.
Приговор вору в законе был оглашен на заседании Никулинского суда Москвы. Отметим, что прокурор просил приговорить Калашова к 10 годам заключения.
Также в колонию отправили приближенного Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он приговорен к 8 годам и 10 месяцам заключения, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Шакро Молодого признали виновным по делу о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Рядом с этим заведением в декабре 2015 года завязалась перестрелка, в которой пострадали пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
Также в колонию отправили приближенного Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Он приговорен к 8 годам и 10 месяцам заключения, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее Шакро Молодого признали виновным по делу о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Рядом с этим заведением в декабре 2015 года завязалась перестрелка, в которой пострадали пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
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