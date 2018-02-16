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    Прокурор потребовал посадить Шакро Молодого на 10 лет

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    Прокурор потребовал посадить Шакро Молодого на 10 лет

    Прокурор потребовал посадить Шакро Молодого на 10 лет

    Гособвинение попросило приговорить криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 10 годам колонии строгого режима.

    Захария Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.

    Прокурор: «Прошу признать Калашова виновным и приговорить его к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей»

    смотретьШакро Молодой отказался признать вину в суде
    Шакро Молодой отказался признать вину в суде
    Дело так называемого вора в законе стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек, в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец), который является приближенным Калашова.

    Кочуйкова прокурор попросил приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Для оставшихся фигурантов дела он попросил сроки от 7 до 8 лет колонии.

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