Прокурор потребовал посадить Шакро Молодого на 10 лет

Гособвинение попросило приговорить криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 10 годам колонии строгого режима.
Захария Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
Прокурор: «Прошу признать Калашова виновным и приговорить его к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей»
Дело так называемого вора в законе стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек, в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец), который является приближенным Калашова.
Кочуйкова прокурор попросил приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Для оставшихся фигурантов дела он попросил сроки от 7 до 8 лет колонии.
Прокурор: «Прошу признать Калашова виновным и приговорить его к 10 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей»
Дело так называемого вора в законе стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек, в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец), который является приближенным Калашова.
Кочуйкова прокурор попросил приговорить к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Для оставшихся фигурантов дела он попросил сроки от 7 до 8 лет колонии.
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