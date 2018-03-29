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    Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии. войны и вооруженные конфликты, приговоры, суды, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

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    Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

    Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

      Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии строго режима националиста Романа Железнова. Решение вынесли сегодня заочно, в пустом зале, поскольку бывший наемник украинского националистического батальона «Азов» все еще находится в розыске.

      Сотрудникам СК удалось доказать, что человек, известный в своих кругах под псевдонимом Зухель, как минимум год участвовал в так называемой карательной операции в Донбассе и, выполняя приказы своих командиров, стрелял по мирным жителям. В уголовном деле, возбужденном по статье «Наемничество», десятки преступных эпизодов.

      Известно также, что Железнову не так давно пришлось покинуть ряды «Азова». По некоторой информации, он допустил провинность и якобы был наказан своими украинскими кураторами. Вскоре после этого в Сети появилось видео, на котором преступник отрекся от своих убеждений. Что, конечно, не спасло его от уголовного преследования.

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