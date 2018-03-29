Суд в Москве заочно приговорил наемника «Азова» к 4 годам колонии

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии строго режима националиста Романа Железнова. Решение вынесли сегодня заочно, в пустом зале, поскольку бывший наемник украинского националистического батальона «Азов» все еще находится в розыске.
Сотрудникам СК удалось доказать, что человек, известный в своих кругах под псевдонимом Зухель, как минимум год участвовал в так называемой карательной операции в Донбассе и, выполняя приказы своих командиров, стрелял по мирным жителям. В уголовном деле, возбужденном по статье «Наемничество», десятки преступных эпизодов.
Известно также, что Железнову не так давно пришлось покинуть ряды «Азова». По некоторой информации, он допустил провинность и якобы был наказан своими украинскими кураторами. Вскоре после этого в Сети появилось видео, на котором преступник отрекся от своих убеждений. Что, конечно, не спасло его от уголовного преследования.
Известно также, что Железнову не так давно пришлось покинуть ряды «Азова». По некоторой информации, он допустил провинность и якобы был наказан своими украинскими кураторами. Вскоре после этого в Сети появилось видео, на котором преступник отрекся от своих убеждений. Что, конечно, не спасло его от уголовного преследования.
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