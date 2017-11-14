Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Стала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова. Украина, войны и вооруженные конфликты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

    Стала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

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    Стала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

    Стала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

    Стала известна зарплата воевавшего в составе «Азова» россиянина Железнова

      В России заочно судят россиянина, который воевал в рядах националистов на Украине. В наемничестве обвиняют Романа Железнова, служившего в печально известном батальоне «Азов» под прозвищем Зухель.

      К радикалам Железнов примкнул еще в 2014-м. Он принимал участие в боевых действиях против ополченцев ДНР. Выполняя приказы своих командиров, Железнов также стрелял по мирным жителям. Причем делал это не бесплатно.

      Как сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова, от руководителей и лидеров карательного батальона Железнов получал по 4 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей) в месяц.

      Сам Железнов по-прежнему в розыске, поэтому судят его заочно. Как полагают следователи, Железнов ехал на Донбасс с одной целью — убивать людей, в том числе мирных жителей. Именно поэтому на родине он стал фигурантом уголовного дела.

      Подробности — в видеоматериале.

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