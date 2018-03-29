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    В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков. Алтайский край, весна, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

    В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

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    В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

    В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

    В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

      Мощный паводок нарушил привычное течение жизни в Алтайском крае. Там оказались подтоплены десятки населенных пунктов и несколько тысяч приусадебных участков, многие уходят под воду вместе с жилыми домами.

      Регион живет в режиме ЧС. Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей. В Алтайском крае действуют более 50 пунктов временного размещения. Тем, кто отказывается покидать дома, привозят чистую питьевую воду и продукты.

      Сотрудники МЧС день и ночь устраняют последствия стихии. Военные инженеры произвели уже 20 взрывов. Уровень воды начал понижаться. Энергетики на вездеходах и лодках пробираются в подтопленные села, чтобы доставить генераторы и вернуть электричество.

      смотретьПаводок превратил алтайские улицы в бурлящие реки
      Паводок превратил алтайские улицы в бурлящие реки
      Уже известно о двух жертвах наводнения. В ближайшее время синоптики обещают в регионе обильные дожди, которые могут осложнить паводковую ситуацию.

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