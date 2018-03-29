В Алтайском крае подтоплены населенные пункты и тысячи приусадебных участков

Мощный паводок нарушил привычное течение жизни в Алтайском крае. Там оказались подтоплены десятки населенных пунктов и несколько тысяч приусадебных участков, многие уходят под воду вместе с жилыми домами.
Регион живет в режиме ЧС. Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей. В Алтайском крае действуют более 50 пунктов временного размещения. Тем, кто отказывается покидать дома, привозят чистую питьевую воду и продукты.
Сотрудники МЧС день и ночь устраняют последствия стихии. Военные инженеры произвели уже 20 взрывов. Уровень воды начал понижаться. Энергетики на вездеходах и лодках пробираются в подтопленные села, чтобы доставить генераторы и вернуть электричество.
Уже известно о двух жертвах наводнения. В ближайшее время синоптики обещают в регионе обильные дожди, которые могут осложнить паводковую ситуацию.
Сотрудники МЧС день и ночь устраняют последствия стихии. Военные инженеры произвели уже 20 взрывов. Уровень воды начал понижаться. Энергетики на вездеходах и лодках пробираются в подтопленные села, чтобы доставить генераторы и вернуть электричество.
Уже известно о двух жертвах наводнения. В ближайшее время синоптики обещают в регионе обильные дожди, которые могут осложнить паводковую ситуацию.
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