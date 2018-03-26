Паводок превратил алтайские улицы в бурлящие реки: видео

Режим ЧС из-за ухудшения паводковой ситуации введен в Алтайском крае.

По данным властей, в крае подтоплено около 1000 жилых домов. Особый режим действует в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайском районах.



Свои дома из-за паводков покинули сотни человек. По словам губернатора Александра Карлина, ситуация в регионе развивается по наихудшему сценарию. Резко потеплело, при этом земля до сих пор остается мерзлой, поэтому талые воды не уходят. На кадрах из Алтайского края видны вышедшая из берегов река, затопленные частные дома и улицы.



Александр Карлин: «Из всех вариантов развития паводковой ситуации, которые нами прогнозировались, развитие событий идет по наиболее худшему сценарию. Речь о резком повышении температур, сопровождающихся большим количеством осадков, дождя и мокрого снега. В этой связи в ряде предгорных районов края отмечается подтопление участков и жилых домов».



Для Алтайского края время половодья — одно из самых напряженных: в 2014 году местные жители пережили сильное за последние 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей.