Специалисты МЧС потушили крупный пожар на юго-востоке столицы

Крупный пожар в производственном здании в Вязовском переулке ликвидирован. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что масштабный пожар, который произошел в ночь на четверг в Вязовском переулке на юго-востоке Москвы, ликвидирован. Пострадавших нет. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли и части здания на площади 300 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В 01:26 пожар был локализован, а в 01:45 ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 25 единиц техники и 89 человек личного состава».
Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов в здании: там находятся производство металлоконструкций, деревоперерабатывающее производство, а также автосервис. Сейчас пожарные ведут проливку конструкций и разбор завалов.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В 01:26 пожар был локализован, а в 01:45 ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 25 единиц техники и 89 человек личного состава».
Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов в здании: там находятся производство металлоконструкций, деревоперерабатывающее производство, а также автосервис. Сейчас пожарные ведут проливку конструкций и разбор завалов.
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