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    Специалисты МЧС потушили крупный пожар на юго-востоке столицы

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    • Фото: mreporter.ru
    Специалисты МЧС потушили крупный пожар на <nobr>юго-востоке</nobr> столицы

    Специалисты МЧС потушили крупный пожар на юго-востоке столицы

    Специалисты МЧС потушили крупный пожар на <nobr>юго-востоке</nobr> столицы
  • Фото: mreporter.ru

    • Крупный пожар в производственном здании в Вязовском переулке ликвидирован. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

    В МЧС сообщили, что масштабный пожар, который произошел в ночь на четверг в Вязовском переулке на юго-востоке Москвы, ликвидирован. Пострадавших нет. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли и части здания на площади 300 квадратных метров. Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «В 01:26 пожар был локализован, а в 01:45 ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 25 единиц техники и 89 человек личного состава».

    смотретьНа юго-востоке Москвы тушат крупный пожар
    На юго-востоке Москвы тушат крупный пожар
    Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов в здании: там находятся производство металлоконструкций, деревоперерабатывающее производство, а также автосервис. Сейчас пожарные ведут проливку конструкций и разбор завалов.

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