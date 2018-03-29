На юго-востоке Москвы тушат крупный пожар

В МЧС сообщили о том, что площадь пожара в производственном здании на Вязовской улице Москвы составляет не менее 400 метров.
На юго-востоке Москвы горит производственное здание. Огнем охвачены не менее 400 квадратных метров здания, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Москве: «В доме номер 10 по Вязовскому проезду произошел пожар в производственном здании. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 50 квадратных метров».
В МЧС сообщили, что на место пожара сразу прибыли 11 бригад спасателей, которые запросили дополнительные силы для тушения огня. Объявлен повышенный уровень сложности пожара.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Москве: «В доме номер 10 по Вязовскому проезду произошел пожар в производственном здании. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю здания. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 50 квадратных метров».
В МЧС сообщили, что на место пожара сразу прибыли 11 бригад спасателей, которые запросили дополнительные силы для тушения огня. Объявлен повышенный уровень сложности пожара.
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