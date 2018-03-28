Сотрудники сгоревшего питерского автоцентра сумели грамотно эвакуироваться и спасти машины

В автоцентре «Рольф» на улице Савушкина потушили сильный пожар. Сейчас там продолжается проливка конструкций. На месте пожара работают дознаватели. Им предстоит выяснить причину возгорания, уничтожившего 500 квадратных метров постройки.
По предварительным данным, огонь возник в складских помещениях как раз во время проверки пожарной сигнализации. Представитель автоцентра сообщил, что ни один сотрудник не пострадал. При этом здание дилерского центра было застраховано. Воздух рядом с автоцентром проверят на содержание вредных веществ.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, повышенный 2-й номер пожару дали сразу. Огонь распространялся молниеносно и быстро с 50 квадратных метров охватил 500. Частично рухнула кровля. Справившись с сосредоточением пламени, пожарные приступили к тушению завалов.
Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «Пламя сильно распространилось по кровле и ушло в пустоты. Там большие помещения по площади. Это же ремонтная зона. Поэтому был подан номер 2».
По предварительной версии, пожар начался в ремонтной зоне и быстро перекинулся на склад. О том, что в здании ЧП, узнали в считаные секунды даже те, кто был в этот момент в боксе и от шума просто не услышал сигнал оповещения. Говорят, в дилерском центре всё в порядке и с взаимовыручкой, и с эвакуационными выходами.
Дилерский центр на улице Савушкина опустел спустя десять минут после того, как сработала пожарная сигнализация. 90 сотрудников автосалона успели не просто спокойно покинуть здание, но и вывезти десятки машин.
Некоторые автомобили, которые выкатили из салона, частично покрылись копотью. В воздухе гарь тоже чувствовалось. Прохожие прятались от удушающего запаха, кутаясь в шарфы. Но, понятно, что все эти неприятности несущественны. Главное, что все живы и что пострадавших нет.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, повышенный 2-й номер пожару дали сразу. Огонь распространялся молниеносно и быстро с 50 квадратных метров охватил 500. Частично рухнула кровля. Справившись с сосредоточением пламени, пожарные приступили к тушению завалов.
Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: «Пламя сильно распространилось по кровле и ушло в пустоты. Там большие помещения по площади. Это же ремонтная зона. Поэтому был подан номер 2».
По предварительной версии, пожар начался в ремонтной зоне и быстро перекинулся на склад. О том, что в здании ЧП, узнали в считаные секунды даже те, кто был в этот момент в боксе и от шума просто не услышал сигнал оповещения. Говорят, в дилерском центре всё в порядке и с взаимовыручкой, и с эвакуационными выходами.
Дилерский центр на улице Савушкина опустел спустя десять минут после того, как сработала пожарная сигнализация. 90 сотрудников автосалона успели не просто спокойно покинуть здание, но и вывезти десятки машин.
Некоторые автомобили, которые выкатили из салона, частично покрылись копотью. В воздухе гарь тоже чувствовалось. Прохожие прятались от удушающего запаха, кутаясь в шарфы. Но, понятно, что все эти неприятности несущественны. Главное, что все живы и что пострадавших нет.
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