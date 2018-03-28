Эпицентром пожара в петербургском автоцентре стал склад запчастей

Пожару в Приморском районе города присвоен
2-й уровень сложности. Все сотрудники автоцентра эвакуированы.
Площадь пожара на складе с автозапчастями в автоцентре Hyundai на улице Савушкина уже составляет 500 квадратных метров. Ранг пожара повышен до 2-го. По данным МЧС, сведений о пострадавших на данный момент не поступало, сообщает РИА Новости.
Сильный пожар в дилерском автоцентре «Рольф» вспыхнул сегодня в районе 15 часов. Все люди из здания эвакуированы. На месте работают 9 единиц спецтехники и 44 пожарных. Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в районе ЧП серьезные пробки. К счастью, людей из полыхающего здания успели вывести, а парковку перед автоцентром освободить от машин. Тушение огня продолжается. Произошло частичное обрушение кровли.
Сильный пожар в дилерском автоцентре «Рольф» вспыхнул сегодня в районе 15 часов. Все люди из здания эвакуированы. На месте работают 9 единиц спецтехники и 44 пожарных. Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в районе ЧП серьезные пробки. К счастью, людей из полыхающего здания успели вывести, а парковку перед автоцентром освободить от машин. Тушение огня продолжается. Произошло частичное обрушение кровли.
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