Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    На матч Россия — Франция в Петербурге многие болельщики смогли попасть к концу первого тайма. Санкт-Петербург, Франция, спорт, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа матч Россия — Франция в Петербурге многие болельщики смогли попасть к концу первого тайма

    На матч Россия — Франция в Петербурге многие болельщики смогли попасть к концу первого тайма

    комментировать

    На матч Россия — Франция в Петербурге многие болельщики смогли попасть к концу первого тайма

    На матч Россия — Франция в Петербурге многие болельщики смогли попасть к концу первого тайма

      Стало известно о проблемах с пропуском зрителей на «Стадион Санкт-Петербург». Тысячи фанатов опоздали накануне на товарищескую игру.

      51 тысяча зрителей наблюдала за товарищеским противостоянием сборных России и Франции по футболу. Матч на «Стадионе Санкт-Петербург» накануне вечером начался с минуты молчания в память о погибших в кемеровском торговом центре.

      Однако далеко не все болельщики сумели попасть на арену к началу игры. Пропускная система не выдержала наплыва нескольких тысяч человек. Полностью стадион заполнился только к концу первого тайма.

      Не устояли под натиском, но уже французских суперзвезд, и наши футболисты. На дубль Мбапе и гол Погба со штрафного россияне ответили точным ударом Фёдора Смолова. Но, несмотря на неутешительный результат, после финального свистка многие охотно делились впечатлениями от игры с грандами.

      Итог двух товарищеских матчей со сборными Бразилии и Франции — 1:6 не в пользу россиян. Однако футболисты не унывают: до чемпионата мира осталось чуть более двух месяцев, а значит у них еще есть время на работу над ошибками.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru