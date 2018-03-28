Стало известно о проблемах с пропуском зрителей на «Стадион
Санкт-Петербург». Тысячи фанатов опоздали накануне на товарищескую игру.
51 тысяча зрителей наблюдала за товарищеским противостоянием сборных России и Франции по футболу. Матч на «Стадионе Санкт-Петербург» накануне вечером начался с минуты молчания в память о погибших в кемеровском торговом центре.
Однако далеко не все болельщики сумели попасть на арену к началу игры. Пропускная система не выдержала наплыва нескольких тысяч человек. Полностью стадион заполнился только к концу первого тайма.
Не устояли под натиском, но уже французских суперзвезд, и наши футболисты. На дубль Мбапе и гол Погба со штрафного россияне ответили точным ударом Фёдора Смолова. Но, несмотря на неутешительный результат, после финального свистка многие охотно делились впечатлениями от игры с грандами.
Итог двух товарищеских матчей со сборными Бразилии и Франции — 1:6 не в пользу россиян. Однако футболисты не унывают: до чемпионата мира осталось чуть более двух месяцев, а значит у них еще есть время на работу над ошибками.
Однако далеко не все болельщики сумели попасть на арену к началу игры. Пропускная система не выдержала наплыва нескольких тысяч человек. Полностью стадион заполнился только к концу первого тайма.
Не устояли под натиском, но уже французских суперзвезд, и наши футболисты. На дубль Мбапе и гол Погба со штрафного россияне ответили точным ударом Фёдора Смолова. Но, несмотря на неутешительный результат, после финального свистка многие охотно делились впечатлениями от игры с грандами.
Итог двух товарищеских матчей со сборными Бразилии и Франции — 1:6 не в пользу россиян. Однако футболисты не унывают: до чемпионата мира осталось чуть более двух месяцев, а значит у них еще есть время на работу над ошибками.
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