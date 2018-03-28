Зять Олега Анофриева назвал причину смерти артиста

Сегодня на
88-м году жизни скончался народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев. Информацию о его смерти подтвердили члены семьи.
Зять актера рассказал о том, что у Анофриева были проблемы со здоровьем, передает ТАСС.
Сергей, зять Олега Анофриева: «Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст».
Олег Анофриев широко известен российским зрителям как актер, певец и автор песен. Он учился в Школе-студии МХАТ, после окончания поступил в труппу московского Центрального детского театра, в 1960 году перешел в Театр имени Маяковского, а через два года стал актером Театра имени Моссовета.
Анофриев работал на радио и телевидении, в 90-х годах вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ, а в 1992 году дебютировал в качестве режиссера и снял фильм «Быть влюбленным». Музыку к этой картине он тоже написал сам.
Сергей, зять Олега Анофриева: «Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст».
Олег Анофриев широко известен российским зрителям как актер, певец и автор песен. Он учился в Школе-студии МХАТ, после окончания поступил в труппу московского Центрального детского театра, в 1960 году перешел в Театр имени Маяковского, а через два года стал актером Театра имени Моссовета.
Анофриев работал на радио и телевидении, в 90-х годах вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ, а в 1992 году дебютировал в качестве режиссера и снял фильм «Быть влюбленным». Музыку к этой картине он тоже написал сам.
Комментарии