Самолет «Саратовских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

Самолет
Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч.
Самолет Як-42, перегоняемый из Саратова в Оренбург совершил экстренную посадку в Самаре. У воздушного судна отказал второй двигатель, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
На борту самолета находились семь членов экипажа.
Сейчас воздушное судно находится в аэропорту, ведутся ремонтные работы. Прокуратура проводит проверку.
Напомним, что около месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МАК, самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления. Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются.
На борту самолета находились семь членов экипажа.
Сейчас воздушное судно находится в аэропорту, ведутся ремонтные работы. Прокуратура проводит проверку.
Напомним, что около месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МАК, самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления. Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются.
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