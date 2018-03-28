Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Самолет «Саратовских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

    комментировать

    Самолет «Саратовских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

    Самолет «Саратовских авиалиний» экстренно сел в Самаре <nobr>из-за</nobr> отказа двигателя

    Самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч.

    Самолет Як-42, перегоняемый из Саратова в Оренбург совершил экстренную посадку в Самаре. У воздушного судна отказал второй двигатель, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

    На борту самолета находились семь членов экипажа.

    Сейчас воздушное судно находится в аэропорту, ведутся ремонтные работы. Прокуратура проводит проверку.

    смотретьСитуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере
    Ситуацию в кабине разбившегося Ан-148 воспроизвели на авиатренажере
    Напомним, что около месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным МАК, самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления. Ространснадзор приостановил эксплуатацию Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru