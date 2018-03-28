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    Госдеп сравнил Россию с морским чудищем

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    Госдеп сравнил Россию с морским чудищем

    Госдеп сравнил Россию с морским чудищем

    Госдеп сравнил Россию с морским чудищем
  • Фото: Associated Press © 2018, Alex Brandon

    • Россия подобна морскому чудищу: у нее длинные руки и много щупалец. С таким заявление выступила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    Отвечая на вопрос, станут ли выборы в США безопаснее после высылки российских дипломатов, Науэрт заявила, что у Госдепа остаются опасения касательно возможного вмешательства Москвы.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа: «У России длинные руки, у России много щупалец. Это чудовище из морских глубин. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран».

    Российское посольство оперативно отреагировало на заявление Госдепа. Дипломаты сравнили слова Науэрт с антибольшевистским плакатом времен нацистской Германии 1930-х годов, на котором паук с черепом вместо головы и в шлеме красноармейца сидит за земном шаре, а под ним расположены надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу». Публикацию в посольстве сопроводили подписью: «сегодня мы стали свидетелями „Большого антибольшевистского шоу“ в исполнении официального представителя госдепартамента».


    Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2016 года в США не утихают разговоры, что эта победа якобы стала результатом российского вмешательства. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали. Несмотря на то, что расследованием «дела РФ» занимаются нескольких комитетов Конгресса и специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, никаких свидетельств вмешательства России до сих пор нет.

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