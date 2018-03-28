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    Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае

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    Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае

    Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае

    Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае
  • Фото: Reuters © 2018

    • Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин, где провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.

    По информации агентства Синьхуа, Ким Чен Ын находился в Китае с 25 по 28 марта. Глава КНДР заявил, что прибыл, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

    В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове, отметив, что она постепенно улучшается. Ким Чен Ын, в свою очередь, подтвердил, что готов к диалогу с США и Южной Кореей. В том числе, к встречам на высшем уровне.

    Ким Чен Ын, лидер КНДР: «В настоящее время обстановка на Корейском полуострове развивается в сторону улучшения. Мы инициативно выдвинули меры, направленные на снижение напряженности, выступили с предложениями о мирном диалоге. Осуществление денуклеаризации Корейского полуострова является нашей неизменной последовательной позицией. Если Южная Корея и США положительно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, предпримут поэтапные меры для достижения мира, то денуклеаризация может быть осуществлена».

    Ранее сообщалось, что кортеж корейского лидера был замечен в Пекине. Но никакой информации о целях поездки о запланированных встречах не было.

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