Следователи выясняют причины задымления в самолете в Домодедово

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с задымлением в салоне самолета в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
Елена Марковская, представитель московского межрегионального управления на транспорте СК: «По данному факту начата доследственная проверка. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего».
Ранее сообщалось, что задымление произошло в самолете рейса Москва — Новосибирск на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
Предварительная причина задымления — попадание влаги в систему кондиционирования.
Ранее сообщалось, что задымление произошло в самолете рейса Москва — Новосибирск на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
Предварительная причина задымления — попадание влаги в систему кондиционирования.
Комментарии