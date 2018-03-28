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    Следователи выясняют причины задымления в самолете в Домодедово

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    Следователи выясняют причины задымления в самолете в Домодедово

    Следователи выясняют причины задымления в самолете в Домодедово

    Следователи выясняют обстоятельства инцидента с задымлением в салоне самолета в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

    Елена Марковская, представитель московского межрегионального управления на транспорте СК: «По данному факту начата доследственная проверка. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего».

    смотретьСамолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово
    Самолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово
    Ранее сообщалось, что задымление произошло в самолете рейса Москва — Новосибирск на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

    Предварительная причина задымления — попадание влаги в систему кондиционирования.

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