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    Самолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово

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    • Фото: @alexey_pleshakov / instagram.com
    Самолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово

    Самолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово

    Самолет Москва — Новосибирск задымился на взлетной полосе в Домодедово
  • Фото: @alexey_pleshakov / instagram.com

    • Задымление произошло в самолете рейса Москва — Новосибирск в столичном аэропорту Домодедово. Пассажиров эвакуировали.

    Уточняется, что задымление произошло перед взлетом, когда самолет, принадлежащий авиакомпании Globus (входит в группу компаний «S7 Group»), находился на ВПП, сообщает «Интерфакс».

    По сообщениям пассажиров, командир судна пояснил, что причиной задымления стало попадание антиобледенителя в двигатель.

    По другой версии, у самолета произошел аварийный выброс надувных трапов, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    В результате ЧП никто не пострадал. Одна взлетно-посадочная полоса временно не функционирует, сообщили в аэропорту. Расследованием инцидента занимается комиссия Росавиации.

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