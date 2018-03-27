Задымление произошло в самолете рейса Москва — Новосибирск в столичном аэропорту Домодедово. Пассажиров эвакуировали.
Уточняется, что задымление произошло перед взлетом, когда самолет, принадлежащий авиакомпании Globus (входит в группу компаний «S7 Group»), находился на ВПП, сообщает «Интерфакс».
По сообщениям пассажиров, командир судна пояснил, что причиной задымления стало попадание антиобледенителя в двигатель.
По другой версии, у самолета произошел аварийный выброс надувных трапов, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате ЧП никто не пострадал. Одна взлетно-посадочная полоса временно не функционирует, сообщили в аэропорту. Расследованием инцидента занимается комиссия Росавиации.
По сообщениям пассажиров, командир судна пояснил, что причиной задымления стало попадание антиобледенителя в двигатель.
По другой версии, у самолета произошел аварийный выброс надувных трапов, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате ЧП никто не пострадал. Одна взлетно-посадочная полоса временно не функционирует, сообщили в аэропорту. Расследованием инцидента занимается комиссия Росавиации.
Комментарии