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    Путин обсудил с Эрдоганом подготовку к саммиту РФ — Турция — Иран

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    Путин обсудил с Эрдоганом подготовку к саммиту РФ — Турция — Иран

    Путин обсудил с Эрдоганом подготовку к саммиту РФ — Турция — Иран

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    В ходе разговора Эрдоган выразил Путину глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ погибли более 60 человек. Президент Турции передал слова поддержки родным и близким погибших.

    Как сообщили в Кремле, во время беседы с обеих стороны была подчеркнута важность дальнейшего развития российско-турецких отношений. Также Путин и Эрдоган обсудили предстоящий в начале апреля трехсторонний саммит РФ — Турция — Иран по Сирии, который пройдет в Анкаре.

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