За «воспитание» хулиганов петербуржцу дали условный срок

Фрунзенский районный суд вынес приговор Сергею Миняеву, который заковал в наручники мальчишек, кинувших под его автомобиль петарду.
Миняеву назначили один год лишения свободы условно. Инцидент произошел на новогодних каникулах во Фрунзенском районе. Десятилетние школьники взрывали пиротехнику во дворе дома на Стрельбищенской улице.
Один из снарядов сработал под иномаркой Сергея Миняева. Автовладелец решил проучить юных пиротехников. Полицию они ждали, прикованные к перилам парадной.
Эта история по понятным причинам вызвала широкий резонанс. Однако в процессе разбирательств большинство жителей дома всё-таки встали на сторону Миняева.
По словам людей, школьники систематически и без ограничений хулиганили в подъезде и во дворе. В итоге судья принял решение, что народный мститель за решетку не отправится, но будет на испытательном сроке и заплатит 40 тысяч рублей компенсации.
Один из снарядов сработал под иномаркой Сергея Миняева. Автовладелец решил проучить юных пиротехников. Полицию они ждали, прикованные к перилам парадной.
Эта история по понятным причинам вызвала широкий резонанс. Однако в процессе разбирательств большинство жителей дома всё-таки встали на сторону Миняева.
По словам людей, школьники систематически и без ограничений хулиганили в подъезде и во дворе. В итоге судья принял решение, что народный мститель за решетку не отправится, но будет на испытательном сроке и заплатит 40 тысяч рублей компенсации.
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