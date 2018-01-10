Петербуржец может лишиться свободы за закованных в наручники маленьких хулиганов

Забавы с петардами обернулись для двух петербургских подростков
40-минутным пленом в наручниках. Но теперь в наручниках может оказаться поймавший хулиганов сосед.
Скандал на улице Стерльбищенской рискует перерасти в громкое уголовное дело и вовсе не потому, что началось всё с брошенной под автомобиль петарды.
Шум за окном прямо у припаркованной иномарки заставил 54-летнего сотрудника «Пассажиравтотранса» Сергея Меняева выбежать из дома. Пара юных артиллеристов-подпольщиков как раз отступала с линии огня и попалась в плен.
Сергей Миняев, обвиняемый: «Я был, естественно, на нервах: схватил их за руки и утащил в парадную. Они вырывались, поэтому я пристегнул их наручниками, чтобы позвать соседей и вызвать родителей».
Естественной реакцию профессионального охранника сочло большинство соседей. По словам жителей дома, пойманные десятилетние Серёжа и Лёша ведут подрывную деятельность систематически. И академический час в наручниках для них отличный урок.
Ольга Соколова, соседка: «Они по газонам бегают, хулиганят, палками стучат, носятся по подъезду. Мы им делали предупреждения. Потом они взяли бутылку, запихали туда петарду и положили на газовую трубу. И ведь могло же рвануть! А теперь эти петарды».
Но в тот вечер, утверждает Ольга, мальчишки на жалость давить не собирались.
Ольга Соколова, соседка: «Они были пристегнуты, стояли спокойно. Лёша вообще вытащил телефон и стал играть».
Сам Леша описывает события с куда большим драматизмом.
Алёша: «Он меня прижимает к стене, бьет головой. И просит дочку, чтобы она принесла наручники, и приковывает меня ими».
Виктор Сизоненко, папа Алёши: «Зачем касаться? Дите и так перенесло психологическое напряжение — посидело в наручниках. Я тоже в прошлом два раза сидел по три года. Знаю не понаслышке, что такое в наручниках побывать».
Сына Виктор Сизоненко растит один, без мамы. Так что о наказаниях речи не идет. Пачку петард, официально запрещенных для продажи детям, вручил наследнику собственноручно и даже провел учения в новогоднюю ночь.
Экстремальную педагогику от посторонних мама Серёжи, как и Алёшин отец, не приемлет. Дома сын проводит не так уж много времени. В основном он учится в интернате, и в родном дворе вправе рассчитывать на понимание.
Подъездные пленники приобрели известность, а их гонитель может и сам оказаться в наручниках. В отношении Сергея Миняева уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы». Впрочем, жильцы дома намерены обратиться в органы соцопеки со встречной просьбой — принять к подросткам и их родителям воспитательные меры, но уже на законных основаниях, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
Шум за окном прямо у припаркованной иномарки заставил 54-летнего сотрудника «Пассажиравтотранса» Сергея Меняева выбежать из дома. Пара юных артиллеристов-подпольщиков как раз отступала с линии огня и попалась в плен.
Сергей Миняев, обвиняемый: «Я был, естественно, на нервах: схватил их за руки и утащил в парадную. Они вырывались, поэтому я пристегнул их наручниками, чтобы позвать соседей и вызвать родителей».
Естественной реакцию профессионального охранника сочло большинство соседей. По словам жителей дома, пойманные десятилетние Серёжа и Лёша ведут подрывную деятельность систематически. И академический час в наручниках для них отличный урок.
Ольга Соколова, соседка: «Они по газонам бегают, хулиганят, палками стучат, носятся по подъезду. Мы им делали предупреждения. Потом они взяли бутылку, запихали туда петарду и положили на газовую трубу. И ведь могло же рвануть! А теперь эти петарды».
Но в тот вечер, утверждает Ольга, мальчишки на жалость давить не собирались.
Ольга Соколова, соседка: «Они были пристегнуты, стояли спокойно. Лёша вообще вытащил телефон и стал играть».
Сам Леша описывает события с куда большим драматизмом.
Алёша: «Он меня прижимает к стене, бьет головой. И просит дочку, чтобы она принесла наручники, и приковывает меня ими».
Виктор Сизоненко, папа Алёши: «Зачем касаться? Дите и так перенесло психологическое напряжение — посидело в наручниках. Я тоже в прошлом два раза сидел по три года. Знаю не понаслышке, что такое в наручниках побывать».
Сына Виктор Сизоненко растит один, без мамы. Так что о наказаниях речи не идет. Пачку петард, официально запрещенных для продажи детям, вручил наследнику собственноручно и даже провел учения в новогоднюю ночь.
Экстремальную педагогику от посторонних мама Серёжи, как и Алёшин отец, не приемлет. Дома сын проводит не так уж много времени. В основном он учится в интернате, и в родном дворе вправе рассчитывать на понимание.
Подъездные пленники приобрели известность, а их гонитель может и сам оказаться в наручниках. В отношении Сергея Миняева уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы». Впрочем, жильцы дома намерены обратиться в органы соцопеки со встречной просьбой — принять к подросткам и их родителям воспитательные меры, но уже на законных основаниях, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
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