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    Законопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты. Госдума, законодательство, криптовалюты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаконопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты

    Законопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты

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    Законопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты

    Законопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты

      В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике. Сейчас эта область находится практически вне правового поля, поэтому предполагается, что такой закон сможет защитить права криптоинвесторов.

      Документ внесли в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Как следует из документа, криптовалюта, то есть цифровые деньги, в перспективе может использоваться в России как средство платежа.

      Проект вводит понятие «цифровые деньги» и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях, установленных законом, физлица и юрлица смогут их использовать в контролируемых объемах.

      Также в документе дается определение смартконтрактов, токенов и других ключевых понятий, связанных с технологией блокчейн. Это поможет защитить права криптоинвесторов.

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