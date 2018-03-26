Законопроект о цифровой экономике оставил лазейку для легализации криптовалюты

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике. Сейчас эта область находится практически вне правового поля, поэтому предполагается, что такой закон сможет защитить права криптоинвесторов.
Документ внесли в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин и глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Как следует из документа, криптовалюта, то есть цифровые деньги, в перспективе может использоваться в России как средство платежа.
Проект вводит понятие «цифровые деньги» и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях, установленных законом, физлица и юрлица смогут их использовать в контролируемых объемах.
Также в документе дается определение смартконтрактов, токенов и других ключевых понятий, связанных с технологией блокчейн. Это поможет защитить права криптоинвесторов.
Проект вводит понятие «цифровые деньги» и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Но в случаях, установленных законом, физлица и юрлица смогут их использовать в контролируемых объемах.
Также в документе дается определение смартконтрактов, токенов и других ключевых понятий, связанных с технологией блокчейн. Это поможет защитить права криптоинвесторов.
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