В Госдуму внесен закон о майнинге и криптовалютах

В Госдуму внесли законопроект о правилах использования в России криптовалют и регулировании майнинга.
Чем быстрее биткоин прибавлял в стоимости, тем очевиднее становилось, что для криптовалют в России нужен закон. Но два ключевых ведомства — Центробанк и Минфин — не могли сойтись в том, что можно, а что нельзя, опасаясь расцвета виртуальных денег в нелегальном бизнесе. Сейчас, кажется, консенсус достигнут.
Сегодня парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает правила регулирования цифровых финансовых активов в нашей стране. В нем впервые прописаны определения «криптовалюта» и «токен». Отмечается, что они являются имуществом в электронном виде, но использовать их как средство платежа на территории России незаконно.
Сделки по обмену на иностранную валюту или рубли пока разрешаются только для токенов и только через специальные «обменники», то есть профессиональных операторов. Также закрепляется понятие «майнинга» — его будут считать предпринимательской деятельностью и следовательно взимать налог, если три месяца подряд будет превышен установленный лимит энергопотребления.
Сегодня парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает правила регулирования цифровых финансовых активов в нашей стране. В нем впервые прописаны определения «криптовалюта» и «токен». Отмечается, что они являются имуществом в электронном виде, но использовать их как средство платежа на территории России незаконно.
Сделки по обмену на иностранную валюту или рубли пока разрешаются только для токенов и только через специальные «обменники», то есть профессиональных операторов. Также закрепляется понятие «майнинга» — его будут считать предпринимательской деятельностью и следовательно взимать налог, если три месяца подряд будет превышен установленный лимит энергопотребления.
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