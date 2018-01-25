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    Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России. Минфин РФ, Центробанк, валюта, криптовалюты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

    Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

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    Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

    Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

    Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

      Минфин определился с тем, как в России покупать и использовать биткоины и другую криптовалюту.

      В законопроекте впервые даются официальные определения, что такое криптовалюта, майнинг и токен.

      Расплачиваться криптовалютами на территории России будет по-прежнему запрещено. Физлица, как следует из документа, смогут покупать криптовалюту или обменивать ее на рубли и иностранную валюту только через специальных операторов.

      Но с этим категорически не согласен Центробанк. Сегодня он заявил, что разрешение обменивать криптовалюты на обычные деньги позволит легализовать сомнительные операции и вообще угрожает стабильности финансовой системы.

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