Минфин и ЦБ разошлись во взглядах на обналичивание криптовалюты в России

Минфин определился с тем, как в России покупать и использовать биткоины и другую криптовалюту.

В законопроекте впервые даются официальные определения, что такое криптовалюта, майнинг и токен.



Расплачиваться криптовалютами на территории России будет по-прежнему запрещено. Физлица, как следует из документа, смогут покупать криптовалюту или обменивать ее на рубли и иностранную валюту только через специальных операторов.



Но с этим категорически не согласен Центробанк. Сегодня он заявил, что разрешение обменивать криптовалюты на обычные деньги позволит легализовать сомнительные операции и вообще угрожает стабильности финансовой системы.