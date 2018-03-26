Большинство охранников сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» работали без лицензий

У большинства охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека, не было и нет лицензий, ни в каком ЧОПе они не состоят.
Как сообщил РИА Новости председатель отраслевого профсоюза «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин, «существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры».
Дмитрий Галочкин: «Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры».
Ранее СК РФ заявил о намерении задержать сотрудника ЧОПа, который, получив сигнал о пожаре в здании, выключил систему оповещения. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
В ближайшее время к осмотру места происшествия приступят криминалисты Следственного комитета. Специалисты ведомства уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека.
Дмитрий Галочкин: «Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры».
Ранее СК РФ заявил о намерении задержать сотрудника ЧОПа, который, получив сигнал о пожаре в здании, выключил систему оповещения. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
В ближайшее время к осмотру места происшествия приступят криминалисты Следственного комитета. Специалисты ведомства уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара. В рамках расследования уголовного дела задержаны четыре человека.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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