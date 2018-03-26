Сын гендиректора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» заявил о невиновности матери

Сын Надежды Судденок, управляющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошел пожар, заявил, что его мать не виновата в трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 64 человек. Ранее в СК РФ сообщили о четырех задержанных и допрошенных по данному делу, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. СМИ сообщили, что среди задержанных и доставленных на допрос — собственник и директор ТЦ Надежда Судденок.
Между тем сын Судденок заявил, что его мать не являлась владелицей торгового центра, где произошел пожар. Соответствующий пост появился на странице молодого человека в соцсети «ВКонтакте».
Денис Медведев: «Моя мама не являлась собственником ТРК, она не выкупала его два года назад, она просто там работала на должности гендиректора, она являлась одним из гендиректоров».
По его мнению, «кто-то очень удобно для себя начал все переводить на нее». Он также опроверг сообщения о том, что его мать забрали на допрос из дома. По словам Медведева, у нее был выходной и, как только она узнала о трагедии, сразу поехала в торговый центр.
Медведев также подчеркнул, что расследование не завершено и до его окончания говорить о виновности его матери преждевременно. Он написал, что в торговом центре есть люди, которые отвечают за пожарную безопасность, есть те, кто проводят проверки.
Денис Медведев: «За пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны все это проверять на исправность. Если ТРК в неисправном состоянии, его должны были закрыть. Всем наплевать всегда, пока дело не дойдет до такого. В ТРК есть люди, которые там работают и отвечают за это, есть те, кто проводят проверки. Но почему-то везде я вижу сейчас только одно имя — Судденок Надежда Васильевна».
Между тем сын Судденок заявил, что его мать не являлась владелицей торгового центра, где произошел пожар. Соответствующий пост появился на странице молодого человека в соцсети «ВКонтакте».
Денис Медведев: «Моя мама не являлась собственником ТРК, она не выкупала его два года назад, она просто там работала на должности гендиректора, она являлась одним из гендиректоров».
По его мнению, «кто-то очень удобно для себя начал все переводить на нее». Он также опроверг сообщения о том, что его мать забрали на допрос из дома. По словам Медведева, у нее был выходной и, как только она узнала о трагедии, сразу поехала в торговый центр.
Медведев также подчеркнул, что расследование не завершено и до его окончания говорить о виновности его матери преждевременно. Он написал, что в торговом центре есть люди, которые отвечают за пожарную безопасность, есть те, кто проводят проверки.
Денис Медведев: «За пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны все это проверять на исправность. Если ТРК в неисправном состоянии, его должны были закрыть. Всем наплевать всегда, пока дело не дойдет до такого. В ТРК есть люди, которые там работают и отвечают за это, есть те, кто проводят проверки. Но почему-то везде я вижу сейчас только одно имя — Судденок Надежда Васильевна».
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