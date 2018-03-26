«Сердце разрывается»: соцсети соболезнуют кемеровчанам

Пожар в «Зимней вишне» — тема №1 в настоящее время в соцсетях. Очень много слов поддержки и соболезнований поступает семьям погибших и пострадавшим.
В группах в соцсети «ВКонтакте», посвященных жизни города, сотни сообщений. Поддержку выражают люди со всей страны, а также сами кемеровчане, в том числе и те, кто сам мог оказаться в торговом центре «Зимняя вишня» или покинул его за несколько часов до трагедии. Много сообщений о том, что «никогда не думаешь, что такое может происходить рядом». Жители города также предлагают свою помощь пострадавшим и родственникам погибших. Много пишут и о том, что нельзя оставлять людей без поддержки наедине с трагедией.
Олим Гадоев: «Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших! Это трагедия, невосполнимая утрата,сердце разрывается от такого… Кемерово, скорбим вместе с вами!»
Татьяна Кряжева: «Кемерово! Как же это страшно. Как так? Дети!!! Нет слов((( Все сейчас ругаются, матерятся, столько злости… Может, и правильно, но я думаю только о детях и их родителях!!! Как же это дико, когда дети звонят и прощаются с родителями!!! Соболезную… Бедные ангелочки…»
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже. Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 56 человек. По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за 100 лет.
Олим Гадоев: «Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших! Это трагедия, невосполнимая утрата,сердце разрывается от такого… Кемерово, скорбим вместе с вами!»
Татьяна Кряжева: «Кемерово! Как же это страшно. Как так? Дети!!! Нет слов((( Все сейчас ругаются, матерятся, столько злости… Может, и правильно, но я думаю только о детях и их родителях!!! Как же это дико, когда дети звонят и прощаются с родителями!!! Соболезную… Бедные ангелочки…»
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже. Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 56 человек. По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за 100 лет.
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