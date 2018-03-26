Источник сообщил о 50 жертвах пожара в кемеровском ТЦ

Сильный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни как минимум 50 человек.
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Источник: «Пожарные смогли попасть в ранее недоступные помещения на третьем этаже. Под завалами обнаружены несколько тел. Они сильно повреждены, и пока не удается установить точное число, речь может идти о двух-трех людях. В общей сложности число жертв превысит полсотни».
По его словам, обнаруженные тела пока остаются под завалами. «Однако спасатели делают все возможное для деблокирования тел», — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Источник: «Пожарные смогли попасть в ранее недоступные помещения на третьем этаже. Под завалами обнаружены несколько тел. Они сильно повреждены, и пока не удается установить точное число, речь может идти о двух-трех людях. В общей сложности число жертв превысит полсотни».
По его словам, обнаруженные тела пока остаются под завалами. «Однако спасатели делают все возможное для деблокирования тел», — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
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