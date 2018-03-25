Убежденный в плоскости Земли американец совершил полет на самодельной ракете

Американец-самоучка отправился в полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля имеет форму диска.
Майк Хьюз поднялся на высоту около 600 метров и приземлился на двух парашютах. Доказать пока удалось лишь то, что земля жесткая: при посадке пилот получил травму спины.
Однако мужчина снова собирается в небо. Этот полет был испытательным — в будущем Хьюз планирует подняться на несколько тысяч метров, сделать сверху серию снимков и убедить весь земной шар, что планета все-таки плоская.
Однако мужчина снова собирается в небо. Этот полет был испытательным — в будущем Хьюз планирует подняться на несколько тысяч метров, сделать сверху серию снимков и убедить весь земной шар, что планета все-таки плоская.
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