Американцу не разрешили доказать на своей ракете теорию о плоской Земле

Житель США Майк Хьюз не смог получить разрешение на полет, в ходе которого хотел проверить теорию о плоской Земле.
Осуществить полет 61-летний Хьюз хотел на самодельной ракете, которую на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже. Старт ракеты Хьюза был намечен на 25 ноября, американец собирался взлететь на высоту 600 метров, чтобы убедиться, действительно ли Земля круглая, сообщает The Washington Post.
Однако Бюро по управлению государственными и общественными землями США отклонило запрос на запуск ракеты с общественной территории, хотя еще год назад в устной форме ему обещали выдать разрешение.
Майк Хьюз: «Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством».
Однако от идеи совершить полет мужчина не отказывается. Он намерен в самое ближайшее время отправиться в пустыню Мохаве и осуществить запуск ракеты с частной территории.
Однако Бюро по управлению государственными и общественными землями США отклонило запрос на запуск ракеты с общественной территории, хотя еще год назад в устной форме ему обещали выдать разрешение.
Майк Хьюз: «Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством».
Однако от идеи совершить полет мужчина не отказывается. Он намерен в самое ближайшее время отправиться в пустыню Мохаве и осуществить запуск ракеты с частной территории.
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