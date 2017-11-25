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    Американцу не разрешили доказать на своей ракете теорию о плоской Земле

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    Американцу не разрешили доказать на своей ракете теорию о плоской Земле

    Американцу не разрешили доказать на своей ракете теорию о плоской Земле

    Американцу не разрешили доказать на своей ракете теорию о плоской Земле
  • Фото: Associated Press © 2017, Waldo Stakes

    • Житель США Майк Хьюз не смог получить разрешение на полет, в ходе которого хотел проверить теорию о плоской Земле.

    Осуществить полет 61-летний Хьюз хотел на самодельной ракете, которую на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже. Старт ракеты Хьюза был намечен на 25 ноября, американец собирался взлететь на высоту 600 метров, чтобы убедиться, действительно ли Земля круглая, сообщает The Washington Post.

    Однако Бюро по управлению государственными и общественными землями США отклонило запрос на запуск ракеты с общественной территории, хотя еще год назад в устной форме ему обещали выдать разрешение.

    Майк Хьюз: «Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством».

    Однако от идеи совершить полет мужчина не отказывается. Он намерен в самое ближайшее время отправиться в пустыню Мохаве и осуществить запуск ракеты с частной территории.

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