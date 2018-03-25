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    Все пассажиры с налетевшего на риф у берегов Южной Кореи парома спасены

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    Все пассажиры с налетевшего на риф у берегов Южной Кореи парома спасены

    Все пассажиры с налетевшего на риф у берегов Южной Кореи парома спасены

    С парома, который налетел на риф у берегов Южной Кореи, спасли всех пассажиров и членов экипажа.

    На борту парома, который налетел на риф у берегов Южной Кореи, по уточненным данным, находились 158 пассажиров и пятеро членов экипажа.

    После ЧП с паромом при администрации президента Южной Кореи был создан кризисный штаб. К пассажирскому парому направили катера береговой охраны, а также несколько гражданских судов. Спустя полтора часа после столкновения с рифом всех пассажиров и членов экипажа спасли. Сообщается, что в результате случившегося пострадали шесть человек, передает РИА Новости.

    По предварительным данным, паром налетел на риф, когда пытался уйти от столкновения с рыболовецкой шхуной. В районе ЧП из-за тумана была плохая видимость.

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