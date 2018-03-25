Пассажирский паром налетел на риф у берегов Южной Кореи

У
юго-западного побережья Республики Корея пассажирский паром налетел на риф.
После того как паром, на борту которого находятся 192 человека, налетел на риф, началась спасательная операция. Кроме катеров береговой охраны к месту отправились несколько гражданских судов, которые находились поблизости в момент ЧП.
В южнокрейской береговой охране заявили, что паром налетел на риф около 15:47 по местному времени (9:47 мск). Сообщается, что признаков подтопления или угрозы того, что судно перевернется, пока нет, передает РИА Новости.
На борту парома находятся 187 пассажиров и пятеро членов экипажа. Люди собрались на палубе и надели спасательные жилеты.
В южнокрейской береговой охране заявили, что паром налетел на риф около 15:47 по местному времени (9:47 мск). Сообщается, что признаков подтопления или угрозы того, что судно перевернется, пока нет, передает РИА Новости.
На борту парома находятся 187 пассажиров и пятеро членов экипажа. Люди собрались на палубе и надели спасательные жилеты.
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