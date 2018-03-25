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    Пассажирский паром налетел на риф у берегов Южной Кореи

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    • Фото: twitter.com
    Пассажирский паром налетел на риф у берегов Южной Кореи

    Пассажирский паром налетел на риф у берегов Южной Кореи

    Пассажирский паром налетел на риф у берегов Южной Кореи
  • Фото: twitter.com

    • У юго-западного побережья Республики Корея пассажирский паром налетел на риф.

    После того как паром, на борту которого находятся 192 человека, налетел на риф, началась спасательная операция. Кроме катеров береговой охраны к месту отправились несколько гражданских судов, которые находились поблизости в момент ЧП.

    В южнокрейской береговой охране заявили, что паром налетел на риф около 15:47 по местному времени (9:47 мск). Сообщается, что признаков подтопления или угрозы того, что судно перевернется, пока нет, передает РИА Новости.

    На борту парома находятся 187 пассажиров и пятеро членов экипажа. Люди собрались на палубе и надели спасательные жилеты.



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