Кальций: сколько его нужно, чтобы не ломались кости и не крошились зубы

В аптеках весной нам активно предлагают кальций — якобы без него и волосы потускнеют, и ногти испортятся, да и кости захрустят. Но вокруг этого элемента витает столько небылиц, что репортеры программы «НашПотребНадзор» решили раскрошить их как яичную скорлупу. Сколько нужно человеку кальция и откуда его взять? И почему творог именно на завтрак — неудачная идея?

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По данным Австралийского бюро статистики, каждый второй мужчина в мире и каждая четвертая женщина испытывают хронический дефицит кальция. Нехватка кальция в организме приводит к остеопорозу. У детей заболевание называется рахит — когда идет нехватка кальция и витамина D.



С 60-х годов прошлого века число людей, страдающих от хрупкости костей, увеличилось в два раза. Среди россиян в группе риска — 34 миллиона человек. И лишь недавно выяснилось, почему так происходит. Оказывается, кальций усваивается только в комплексе.



Наталья Нефёдова, врач-диетолог: «Для того чтобы кальций добрался до наших костей, ему нужна помощь. Эта помощь является витамином D. Витамин D содержится в продуктах, таких как рыба, орехи, молочные продукты и лиственные зеленые овощи. Еще можем получить витамин D из солнца. В наших широтах солнца очень мало и оно недостаточно жаркое для того, чтобы получить достаточное количество витамина D. Как следствие у людей происходит нехватка витамина D и кальций плохо впитывается и не доходит до наших костей».



Такая ситуация наблюдается со всеми северными народами. И даже с некоторыми южными. В ОАЭ тоже бьют тревогу из-за недостатка витамина D. Солнца в их пустыне хоть отбавляй, но они ходят в хиджабах и даже купаются в закрывающих все тело купальниках.



Стоит отметить, что витамины с кальцием должен назначать только квалифицированный диетолог и нутрициолог. С таблетками легко превысить суточный потолок потребления кальция. А это как переборщить с цементным раствором. Ведь самые свежие исследования доказывают, что запасаться кальцием впрок тело человека не умеет. Из-за перебора растут полипы в толстом кишечнике. А исследователи из Кембриджского университета подозревают, что излишний кальций, достигая головного мозга, провоцирует паралич.



Продукты с кальцием есть надо во второй половине дня. Ведь естественное разрушение костной ткани начинается ночью. А чтобы это разрушение притормозить, клетки в костях особенно активно жаждут кальция именно когда человек спит.



Подробности — в видеоматериале.