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    Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии интересов РФ

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    Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии интересов РФ

    Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии интересов РФ

    Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии интересов РФ
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Владимир Путин стремится выстраивать добрые отношения со всеми странами, но никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России.

    Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В интервью телеканалу «МИР 24» он признал, что международная повестка остается, скорее, неблагоприятной для России, которая ведет последовательную и конструктивную внешнюю политику.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства».

    Также представитель Кремля отметил, что результаты прошедших 18 марта выборов показали: граждане России поддерживают внешнюю политику президента.

    Дмитрий Песков: «Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера».

    Напомним, что Владимир Путин Путин одержал на выборах президенту победу, набрав 76,69% голосов, что стало для него личным рекордом.

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