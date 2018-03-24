Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии интересов РФ

Президент Владимир Путин стремится выстраивать добрые отношения со всеми странами, но никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В интервью телеканалу «МИР 24» он признал, что международная повестка остается, скорее, неблагоприятной для России, которая ведет последовательную и конструктивную внешнюю политику.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства».
Также представитель Кремля отметил, что результаты прошедших 18 марта выборов показали: граждане России поддерживают внешнюю политику президента.
Дмитрий Песков: «Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера».
Напомним, что Владимир Путин Путин одержал на выборах президенту победу, набрав 76,69% голосов, что стало для него личным рекордом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства».
Также представитель Кремля отметил, что результаты прошедших 18 марта выборов показали: граждане России поддерживают внешнюю политику президента.
Дмитрий Песков: «Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России. И в этом тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера».
Напомним, что Владимир Путин Путин одержал на выборах президенту победу, набрав 76,69% голосов, что стало для него личным рекордом.
Комментарии