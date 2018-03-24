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    «Не справилась с нервами»: тренер объяснил провал фигуристки Загитовой на ЧМ

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    • Фото: Reuters © 2018, Alessandro Garofalo
    «Не справилась с нервами»: тренер объяснил провал фигуристки Загитовой на ЧМ

    «Не справилась с нервами»: тренер объяснил провал фигуристки Загитовой на ЧМ

    «Не справилась с нервами»: тренер объяснил провал фигуристки Загитовой на ЧМ
  • Фото: Reuters © 2018, Alessandro Garofalo

    • Тренер Алины Загитовой рассказал, почему олимпийская чемпионка стала только пятой на чемпионате мира в Милане.

    По словам Даниила Глейхенгауза, юная фигуристка просто не справилась с нервами.

    Даниил Глейхенгауз, тренер Алины Загитовой: «К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось. Проанализируем и будем работать. Станет сильней. Какой-никакой опыт».

    Он также напомнил, что Загитовой всего 15 лет, а чемпионат мира в Милане был для нее первым, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    Психологией объяснил неудачу Загитовой и знаменитый фигурист Илья Авербух. По его мнению, юной спортсменке не пошло на пользу то, что все ставили на ее победу.

    Илья Авербух: «Думаю, причиной неудачи Алины стала не усталость, а психология. Сказались несколько факторов. Один из них это то, что Алина была уже не темной лошадкой, она ехала в Милан первым номером, все ставили на ее победу. Все ждали от нее результата».

    При этом Авербух подчеркнул, что «холодный душ» в Милане пойдет олимпийской чемпионке на пользу и придаст ей мотивации, передает РИА Новости.

    Напомним, победу на чемпионате мира в Милане одержала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд. Также на пьедестале оказались японки Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара. Российские же фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей чемпионата мира. Так, чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, которая была второй в короткой программе, во время исполнения произвольной программы упала три раза и в итоге стала только пятой.

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