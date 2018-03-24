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    Российские фигуристки остались без медалей ЧМ в Милане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Российские фигуристки остались без медалей ЧМ в Милане

    Российские фигуристки остались без медалей ЧМ в Милане

    Российские фигуристки остались без медалей ЧМ в Милане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место в одиночном катании на чемпионате мира в Милане.

    Как передает «Интерфакс», победительница Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Алина Загитова, имеющая шанс на победу после короткой программы, после произвольной программы заняла пятое место. 15-летняя спортсменка трижды упала во время исполнения произвольной программы. По сумме короткой и произвольной программ ее результат 207,72 балла.

    Александр Коган, глава Федерации фигурного катания РФ: «Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно: она показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши Сотсковой. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира».

    Мария Сотскова заняла восьмое место с результатом 196,61 балла.

    Победительницей чемпионата мира стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд (223,23). Серебро и бронзу мирового первенства завоевали японки Вакаба Хигути (210,90) и Сатоко Мияхара (210,08).

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