Российские фигуристки остались без медалей ЧМ в Милане

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место в одиночном катании на чемпионате мира в Милане.
Как передает «Интерфакс», победительница Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Алина Загитова, имеющая шанс на победу после короткой программы, после произвольной программы заняла пятое место. 15-летняя спортсменка трижды упала во время исполнения произвольной программы. По сумме короткой и произвольной программ ее результат 207,72 балла.
Александр Коган, глава Федерации фигурного катания РФ: «Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно: она показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши Сотсковой. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира».
Мария Сотскова заняла восьмое место с результатом 196,61 балла.
Победительницей чемпионата мира стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд (223,23). Серебро и бронзу мирового первенства завоевали японки Вакаба Хигути (210,90) и Сатоко Мияхара (210,08).
А накануне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами ЧМ в соревнованиях спортивных пар.
Александр Коган, глава Федерации фигурного катания РФ: «Пока трудно сказать, что сегодня случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неполучившихся элементов, это правильно: она показала себя бойцом. Жаль, что не все получилось у Маши Сотсковой. Но самое главное в этой ситуации, что наши девушки сохранили нам квоту в три номера на следующий чемпионат мира».
Мария Сотскова заняла восьмое место с результатом 196,61 балла.
Победительницей чемпионата мира стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд (223,23). Серебро и бронзу мирового первенства завоевали японки Вакаба Хигути (210,90) и Сатоко Мияхара (210,08).
А накануне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами ЧМ в соревнованиях спортивных пар.
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